’Su la maschera’: stasera l’antipasto del prossimo carnevale

Quest’anno il percorso di avvicinamento al Carnevale sarà avviato con largo anticipo, addirittura prima ancora che la stagione estiva giunga alla sua naturale conclusione. Infatti, la prima tappa della kermesse sarà un evento pubblico organizzato dall’associazione carnevale di Follonica e patrocinato dal Comune, intitolato ’Su la maschera’ che si svolgerà stasera in piazza Guerrazzi a partire dalle 21.30.

Durante la serata verranno svelate le prime informazioni ufficiali e novità che riguardano la 59ª edizione della manifestazione, fra cui le giornate in cui si svolgeranno le sfilate invernali e i bozzetti ufficiali dei carri allegorici. I presidenti dei rioni spiegheranno al pubblico il processo creativo e organizzativo dietro ai progetti artigianali.

’Su la maschera’ sarà quindi un’ occasione unica per cittadini e turisti che potranno vedere in anteprima disegni, progetti e idee che nei prossimi mesi prenderanno forma nelle grandi costruzioni che sfileranno durante la stagione invernale.

Durante la presentazione ci saranno anche momenti musicali a cura di Alex Ferro e Realt, oltre che attività dedicate ai più piccoli come uno spazio dedicato al trucco. L’ingresso sarà libero per permettere a tutti di assistere a un’anteprima dell’atmosfera, i colori e la creatività che hanno sempre caratterizzato il carnevale follonichese, con la speranza (si augurano i membri dell’associazione Carnevale) di fare crescere l’interesse e l’aspettativa verso questa pluridecennale manifestazione, specialmente nei turisti che sono in vacanza e che potrebbero essere motivati a tornare.

L’iniziativa segna l’avvio di un cammino lungo oltre sette mesi che si concluderà con le sfilate invernali, con in mezzo iniziative e appuntamenti collaterali che verranno svelati gradualmente nelle prossime settimane.

Gabriele Pasquini