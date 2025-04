Parco della Maremma. Tra leggende e natura

Tra leggende e natura, a spasso per il Parco della Maremma. Domani è l’occasione giusta per una passeggiata nel verde della riserva, lungo un percorso che promette di portare i visitatori ‘Sulle orme dei Briganti’.

Nella stupenda area boschiva, una passeggiata ‘ad anello’ dal Centro visite fino alla Piscina del Prete e ritorno, ripercorrendo lungo il tragitto leggende e storie della tradizione, che saranno ancora più suggestive da ascoltare in una completa immersione nella natura.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 al Centro visite di Alberese, mentre la partenza è in programma per le 15. L’itinerario proposto dal Parco è di circa sei chilometri e mezzo, per una durata stimata attorno alle tre ore.

Proseguono così le iniziative, nella riserva maremmana, proposte per la stagione primaverile, che porta con sé il risveglio del bosco e quindi il ritorno sui sentieri del trekking in un momento ideale, non solo per la temperatura, ma anche per ammirare da vicino fioriture e gemmazioni che rendono ancora più spettacolare lo straordinario paesaggio di questo angolo di Maremma. L’ingresso sarà consentito fino al 25 maggio dalle 6 alle 21.30 e fino a domenica compresa ci sarà una navetta messa a disposizione da Tiemme, in funzione per tutto il giorno. E a conferma che una gita al Parco della Maremma è la scelta giusta per una giornata all’aperto in questo periodo, ci sono i numeri. Sono infatti stati ben 1.543 gli ingressi totali registrati nei giorni di Pasqua. Un vero boom.

"Sebbene le condizioni meteorologiche non siano state ottimali – commenta Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma – abbiamo registrano un importante incremento nelle presenze. Questi numeri dimostrano ancora una volta quanto il periodo primaverile unito alle festività pasquali e ai ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio, che hanno probabilmente attirato anche turisti sul nostro territorio, siano davvero il momento ideale per visitare il Parco. Visitare il Parco in questa stagione, permette anche di godere di una maggiore libertà, perché durante l’estate alcuni itinerari potranno essere percorsi solo con guida, o partecipando alle escursioni in programma. Ci auguriamo, quindi, che questa tendenza continui anche nelle prossime settimane".

Il costo per la visita in programma domenica è di 10 euro per gli adulti; 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta scrivendo un’email a [email protected].

Riccardo Bruni