Moscerini a Orbetello, scende in campo anche Calenda: “Serve un commissario”

Grosseto, 22 marzo 2025 – Dopo un volto noto del cinema come Alessandro Gassman, ora tocca ad un altro assiduo frequentatore del sud della Maremma scendere in campo sul caso dei moscerini a Orbetello. Carlo Calenda, leader di Azione, ha presentato un’interrogazione al Ministro dello Sport Gilberto Pichetto Fratin chiedendo “un commissario per la gestione di tutti gli interventi emergenziali nella laguna di Orbetello, a cominciare da quelli legati alla proliferazione dei moscerini”.

Per Calenda il fenomeno, "che ha un pesante impatto sulla vita economica e civile, a partire dalla chiusura di esercizi pubblici, destinato ad aggravarsi in primavera e estate", è uno dei frutti "dei ritardi e degli errori nella gestione della laguna e nella realizzazione degli interventi di prevenzione e bonifica che hanno compromesso la salubrità dell'ecosistema orbetellano".

Il senatore auspica che "il nuovo Parco ambientale possa preservare l'ecosistema della laguna in modo più efficace di quanto è stato fatto in precedenza, con l'accordo di programma tra Comune e Regione Toscana". Nel frattempo, sempre secondo lui, è fondamentale la nomina di "un commissario straordinario per la laguna con un incarico temporaneo, ma con strumenti per gestire l'emergenza e per effettuare tutti gli interventi utili a riportare la laguna in sicurezza".

Anche perché, spiega ancora Calenda, si tratta di misure "che eccedono giuridicamente e economicamente le possibilità del Comune di Orbetello" il cui sindaco, Andrea Casamenti, ha scritto a ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Arpat e al dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana sud est "chiedendo l'istituzione di un tavolo tecnico per la gestione congiunta di questo problema".