Calenda: “Il mare di Ansedonia pieno di plastiche, colpa del Comune”. La replica: “Falso”

Orbetello (Grosseto), 23 luglio 2023 – “Il mare di Ansedonia è pieno di plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda nella mattina di domenica. Il politico è in vacanza nel sud della Maremma, tra Capalbio e Ansedonia, e twitta una foto con in mano alcuni pezzi di plastica raccolti dalla spiaggia.

Nel mirino di Calenda l’amministrazione, che, a detta sua, con tono sarcastico, “così pulisce la Laguna in mare. Poi parliamo di ambiente e idrogeno...”.

Un’accusa che, a stretto giro di social, la stessa amministrazione rispedisce al mittente. Il sindaco Andrea Casamenti scrive su Facebook: “Le plastiche che escono dalla laguna non si era mai sentita. Sicuramente è scherzi a Parte. Mi chiedo se il dottor Calenda abia idea di cosa sia la Laguna di Orbetello. Nella laguna ci sono le alghe e non le plastiche e le alghe sono bloccate da uno strumento che si chiama sgrigliatore sempre in funzione”.

E sulle plastiche il sindaco dice: “Le plastiche vengono portate dal mare a prescindere e nel Comune di Orbetello vengono tolte ogni giorno tramite addetti. Mi chiedo se un leader nazionale possa scrivere queste castronerie senza prima informarsi, magari chiamando i diretti interessati che avrebbero potuto spiegargli, evitandogli una brutta figura”.