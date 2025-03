Invasione di moscerini. Chiesto l’aiuto del prefetto

Il problema dell’invasione dei moscerini è stato portato ufficialmente anche all’attenzione del prefetto attraverso una lettera del Raggruppamento politico unitario.

"Raccogliamo le tante segnalazioni che continuano ad arrivare dai cittadini – dicono i rappresentanti del Raggruppamento – in merito alla abnorme presenza di moscerini nel centro abitato di Orbetello in particolare, nonché, sempre a dire delle segnalazioni ricevute, alla comparsa abnorme anche di ratti".

"Ci troviamo di fronte ad una vera calamità naturale – scrivono ancora i componenti del Movimento – e i cittadini sono in stato di allarme, viste (a dire della cittadinanza stessa) le insufficienti risposte a richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione comunale. Per questo alcuni residenti ci hanno chiesto di farci da portavoce nei confronti della Prefettura grossetana affinchè voglia esaminare la possibilità di un intervento diretto, di verifica e di supporto all’Ente Locale, in merito ai problemi indicati".

Il movimento civico chiede quindi "un’autorevole presa di posizione da parte del prefetto, anche in considerazione del fatto che una cittadina è in ginocchio, visto che addirittura nei giorni scorsi si è dovuto interrompere il servizio di un ufficio postale perché anch’esso ’invaso’ dai moscerini, e che la cittadinanza stessa deve essere tranquillizzata sulle condizioni dello status quo della zona, in particolare quello ambientale".

E alcuni commercianti del centro storico di Orbetello in questi giorni hanno deciso di tenere chiuse le loro attività.

Michele Casalini