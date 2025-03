Emergenza moscerini a Orbetello, oltre 18mila firme per chiedere lo stato di emergenza

Grosseto, 19 marzo 2025 – L’invasione di moscerini nella laguna di Orbetello sta mettendo in ginocchio cittadini e operatori economici, spingendo migliaia di persone a firmare una petizione per chiedere alle istituzioni un intervento immediato, a partire dalla proclamazione dello stato di emergenza. Lanciata su Change.org da Alessio Segoni, cittadino di Orbetello, la petizione ha già raccolto oltre 18.500 firme, una cifra già superiore al numero dei residenti, che sono circa 14mila.

Una situazione insostenibile

“La crescente adesione alla petizione dimostra quanto la situazione sia critica e insostenibile per gli abitanti di Orbetello”, afferma Segoni. “Le risposte e le soluzioni finora proposte non sono sufficienti per risolvere il problema”.

Gli effetti dell’infestazione sono devastanti: i cittadini raccontano di non poter aprire le finestre né fare passeggiate all’aperto e di essere costretti a rimanere in casa, paragonando la situazione ai lockdown della pandemia. Anche i bambini, come quelli della scuola Consani, sono costretti a respirare aria satura di moscerini.

Secondo il promotore della petizione, la proliferazione dei chironomidi è il risultato di una gestione inefficace della laguna, aggravata da errori e mancate decisioni nel tempo. “Non è solo un fastidio, ma una calamità naturale causata dall’uomo”, sottolinea il promotore della petizione.

I contenuti della petizione

La petizione chiede la dichiarazione immediata dello stato di emergenza nella laguna di Orbetello, la nomina di un commissario straordinario con poteri speciali in attesa della piena operatività del consorzio lagunare, un piano straordinario di intervento con trattamenti mirati e strategie di contenimento scientificamente validate, un piano di risanamento ambientale per risolvere le cause profonde del degrado ed un sostegno economico per cittadini, imprese e operatori turistici, duramente colpiti dall’emergenza.

Oltre ai disagi per i residenti, l’invasione dei moscerini rappresenta infatti una minaccia diretta per il turismo e l’economia locale. Con la stagione estiva alle porte, la proliferazione degli insetti rischia di danneggiare irreparabilmente l’afflusso turistico e l’indotto legato alla pesca e alla ristorazione.

“La laguna di Orbetello è un’area di rilevanza strategica nazionale per il turismo e la pesca”, prosegue Segoni. “Il suo deterioramento rappresenta una perdita economica e ambientale significativa, che richiede un intervento tempestivo e mirato”.

L’appello alla Regione e al ministero dell’Ambiente

Secondo il promotore della petizione, le attuali disinfestazioni sono misure inefficaci e dannose per l’ambiente. “Si stanno sprecando risorse preziose invece di investire in una vera soluzione a lungo termine”, accusa Segoni.

Di qui l’appello a Regione Toscana e ministero dell’Ambiente, che devono intervenire con misure urgenti e strutturali per ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema lagunare e garantire ai cittadini il diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro.