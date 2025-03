Invasione di moscerini, la denuncia di Alessandro Gassman: “Laguna uccisa dall’incuria”

Orbetello, 22 marzo 2025 – L’assedio dei moscerini a Orbetello richiede misure straordinarie. Il Comune ha deciso di stanziare trecentomila euro per ‘L’emergenza moscerini’, la petizione online per chiedere lo stato di emergenza a Orbetello ha superato le ventimila firme, mentre continuano a passare sulle principali reti nazionali le immagini surreali riprese tra le case della cittadina circondata dalla laguna. E non solo. Le nubi di moscerini si sono ormai diffuse anche agli altri centri del territorio, da Albinia a Talamone, e ovviamente anche nelle zone della campagna più vicine alla costa. I post lasciati sui social si moltiplicano e proprio l’altro giorno è arrivato anche quello di Alessandro Gassmann.

L’attore e regista, che da dieci anni abita nella zona di Magliano, ha usato il suo profilo Instagram per lanciare l’allarme: “La laguna di Orbetello sta definitivamente morendo! Una meraviglia della natura uccisa dall’incuria umana. La #RegioneToscana la provincia di @comunedigrossetoofficial il comune di @comunediorbetello devono essere ritenuti responsabili per il disastro che gli abitanti, i lavoratori di Orbetello e dell’Argentario , il turismo , la fauna dovranno subire ! DOVETE fare quello per cui i cittadini vi hanno eletto!! ORA!!!”.

E si sa che quando a parlare è un volto noto, l’attenzione sale a livelli che la comune chiacchiera da bar, anche quando va in scena in mondovisione su qualche social, non otterrà mai. L’ondata straordinaria di moscerini ha una causa precisa: la moria di pesci della scorsa estate. Che, a differenza delle precedenti, si è estesa a tutta la laguna. Morti i predatori, i moscerini sono proliferati. Ma se il loro arrivo era stato previsto da chi segue la laguna con attenzione (che poi sia stato fatto o meno qualcosa sulla base di quella previsione è un altro discorso), di certo il periodo freddo (sono iniziati ad arrivare già a febbraio) rappresenta una preoccupante novità.

Per correre ai ripari, il Comune ha deciso di puntare su insetticidi e impianti luminosi che funzioneranno come trappole. Il problema è che la laguna, le cui condizioni sono critiche da tempo, si estende per 27 chilometri quadrati e le larve si trovano ovunque, perché i moscerini vivono solo qualche giorno ma ne depongono di continuo.

“L’impegno dell’amministrazione è chiaro – affermano dal Comune – garantire la qualità della vita dei cittadini e preservare l’attrattività turistica di Orbetello. Con un finanziamento senza precedenti, il Comune ha messo in campo risorse e strategie innovative per arginare l’emergenza, tutelando il territorio e la stagione estiva alle porte”.

Un finanziamento senza precedenti, per una situazione senza precedenti. L’apprensione per quello che potrà accadere nei prossimi mesi è palpabile. Se le risorse messe in campo non si dimostreranno efficaci, già il prossimo mese il periodo di Pasqua, che a Orbetello è di solito considerato l’inizio della stagione turistica, quantomeno nei fine settimana, rischia di essere seriamente compromesso.

Riccardo Bruni