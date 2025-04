Anpi multata alla Festa della Liberazione, la polemica avvelena Orbetello. Laura Boldrini: “Non ci fermano”

Orbetello (Grosseto), 26 aprile 2025 – In riva alla laguna è andata in scena sicuramente la Festa della Liberazione più polemica della provincia di Grosseto. Se non di più. Ieri dalle 13 al Parco delle Crociere si è regolarmente svolta la manifestazione organizzata dall’Anpi della Costa d’Argento per il 25 aprile. Nonostante l’amministrazione comunale di Orbetello, appena 24 ore prima avesse negato il suolo pubblico che l’Anpi aveva regolarmente chiesto e pagato giorni prima. Scatenando una pioggia di polemica nei confronti del sindaco Andrea Casamenti, il quale però non ha desistito dall’andare fino in fondo. Ieri, infatti, come annunciato dal presidente provinciale dell’Anpi, Giulio Balocchi, la Festa si è regolarmente tenuta all’ex Idroscalo con centinaia di persone che non hanno voluto mancare l’appuntamento con gli ottanta anni della Liberazione. Ma a un certo punto si sono presentati gli agenti della polizia municipale e hanno sanzionato l’Anpi per occupazione di suolo pubblico: quasi seicento euro di multa.

Un momento della Festa della Liberazione ieri al parco dell’ex Idroscalo

“Abbiamo celebrato il 25 aprile come avevamo detto – ha rivendicato il presidente di Anpi Grosseto, Giulio Balocchi – nonostante il provvedimento della Giunta che non ci aveva concesso l’area al parco dell’ex Idroscalo. Ci hanno comminato una sanzione. Se la pagheremo? Vediamo. Se ci sono le condizioni, non politiche, di fare un ricorso al Tar lo faremo di sicuro”. “Se ci sono i presupposti presenteremo ricorso - dice Valentino Bisconti, consigliere comunale e membro del direttivo dell’Anpi – e se dovremo pagare lo faremo con pezzi da un centesimo”.

Casamenti, che aveva spiegato di aver negato l’uso del suolo pubblico in seguito alla circolare prefettizia che invocava, sulla scorta della decisione del governo, sobrietà per la morte di papa Francesco, ha poi aggiunto che quello spazio all’Idroscalo mai viene concesso per manifestazioni politiche. In laguna , dopo un passaggio a Grosseto, dove la cerimonia per il 25 aprile si è svolta prima, è arrivata anche la parlamentare del Pd Laura Boldrini, insieme al collega Marco Simiani.

“Era importante essere a Orbetello, in Toscana, a sostenere l’Anpi Costa d’Argento – ha dichiarato in una nota Laura Boldrini – che non ha ceduto al tentativo di intimidazione del sindaco che ieri (giovedì, ndr) ha negato l’uso del parco delle Crociere per le celebrazioni. Una decisione tutta politica e senza una motivazione ufficiale. Per di più il sindaco Casamenti vorrebbe intitolare proprio questo parco a Italo Balbo, violento squadrista che organizzò la marcia su Roma. Un’idea folle: chi vorrebbe passeggiare in un parco che porta il nome di un picchiatore fascista, di un criminale? Un sindaco che vuole impedire che si celebri il 25 aprile deve farsi qualche domanda perché è lui che sbaglia, non certo noi. Ma se aveva pensato che bastasse questo a fermarci, si è sbagliato di grosso perché oggi al parco di Orbetello c’era tanta gente anche in risposta al suo vergognoso divieto”.

Balocchi parla poi della festa della Liberazione fatta a Orbetello anche con l’intervento di parlamentari del Pd, come Laura Boldrini e Marco Simiani. “C’era tanta gente, ed è questo quello che conta - ha concluso Balocchi - abbiamo fatto la classica biciclettata, poi ci siamo trovati per mangiare la ‘pastasciutta antifascista’, abbiamo ascoltato l’intervento di Luciana Rocchi, ex direttrice dell’Istituto storico per la Resistenza, e poi abbiamo dato spazio alla musica”.