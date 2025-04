Orbetello, scontro sulla festa della Liberazione: “Il sindaco ci nega la piazza”, è polemica

Orbetello (Grosseto), 24 aprile 2025 – Schermaglie sul 25 Aprile in Maremma. Il Comune di Orbetello (Grosseto), con il sindaco Andrea Casamenti, ha negato l'autorizzazione al suolo pubblico all'Anpi all'interno del Parco delle Crociere, dove è prevista la celebrazione del 25 Aprile.

"Questa mattina il dirigente del Comune di Orbetello, dottor Sabatino, ci ha comunicato che la Giunta di Orbetello si è riunita e ci avrebbe negato il suolo pubblico all'interno del Parco delle Crociere - ha detto il presidente provinciale dell'Anpi, Giulio Balocchi - Lo avevamo chiesto da settimane e pagato all'ufficio Patrimonio quanto dovuto. Ho lavorato per 40 anni in Comune e non ho mai visto aspettare una delibera per concedere il suolo pubblico. Quindi questa è una rappresaglia del Comune. Che però non deve illudersi: domani il 25 Aprile lo celebreremo ugualmente". Alle 16 i rappresentanti dell'Anpi si sono trovati davanti al municipio di Orbetello per protestare.

"Non è stata né una rappresaglia, né una discriminazione ideologica – dice Casamenti – . L'area non è stata mai utilizzata per eventi politici, come da regolamento. In più in questo momento c'è una circolare prefettizia che invita alla sobrietà per via del lutto nazionale proclamato per la morte del Papa".

"La manifestazione si svolgerà comunque, ma nella massima sobrietà - aggiunge il primo cittadino -. So che l'Anpi aveva organizzato una 'Pastasciutta antifascista' e anche un concerto. Ecco tutto questo non verrà fatto. Ci sarà invece una cerimonia silenziosa e la deposizione di una corona. E non ci saranno interventi pubblici". "Quando si va a casa d'altri - conclude - bisogna rispettare le regole. Tra l'altro l'Anpi provinciale non mi aveva invitato, al pari del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna. Ma poi chiedono il patrocinio al sindaco per manifestare. Sarebbe più opportuno che facessero pace con il loro cervello".

"Negare l'uso del suolo pubblico per la celebrazione della Liberazione, senza fornire una motivazione oggettiva e trasparente, è una decisione gravissima e incomprensibile da parte della giunta comunale di Orbetello – dice il parlamentare del Pd Marco Simiani – Una scelta che crea un pericoloso precedente e che mina i valori fondanti della nostra democrazia. Non intendo entrare nel merito delle ragioni, che ad oggi non sono state chiarite, ma è un dato di fatto che a Orbetello governa una coalizione che nega la possibilità di celebrare pubblicamente le libertà sancite dalla Costituzione italiana. Per questo motivo presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno. Passare alla storia per aver negato l'autorizzazione alla manifestazione dell'80° anniversario del 25 aprile rappresenta una scelta non solo incomprensibile, ma profondamente sbagliata".

Ma intanto la polemica è doppia perché alle iniziative del 25 Aprile l'Anpi locale non aveva comunque invitato i sindaci di Grosseto e Orbetello perché le loro amministrazioni, in vicende differenti, “hanno preso iniziative per ricordare Giorgio Almirante, Italo Balbo, Sergio Ramelli”, dicono dall’associazione.

Nella comunicazione di eventi e orari, l'Anpi provinciale sottolinea che "è stato deciso di invitare tutte le istituzioni democratiche e le rispettive amministrazioni che si distinguono per non voler onorare luoghi pubblici a personaggi protagonisti di primo piano del regime fascista, che ha causato nefaste ferite al nostro Paese sottoponendo il popolo ai soprusi totalitari e alla guerra".

"Perciò - concludono - non sono invitate le amministrazioni di Grosseto che ha deciso di intitolare una via alla memoria di Giorgio Almirante e quella di Orbetello che ha intenzione di dedicare l'ex idroscalo a Italo Balbo" in memoria delle celebri trasvolate atlantiche con gli aerei idrovolanti.

"Domani festeggerò l'80esimo anniversario della Liberazione a Grosseto e Orbetello – dice Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo – La mattina alle 9.45 sarò a Grosseto per partecipare al corteo organizzato da Anpi che partirà dal Bastione della Rimembranza. Intorno alle 13 mi sposterò ad Orbetello da dove, poco fa, è arrivata la notizia che il Comune ha negato il suolo pubblico all'Anpi per le iniziative che ha previsto e per le quali aveva, per altro, già pagato le spese. Un diniego senza una motivazione ufficiale che ha tutto il sapore di una precisa quanto inaccettabile scelta politica”.