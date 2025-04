Orbetello, multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso

Orbetello, 25 aprile 2025 – Anpi multata di 566 euro a Orbetello per occupazione di suolo pubblico della piazza dove nella mattinata del 25 aprile, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa nel ricordo a ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo.

L'onorevole Laura Boldrini, presente in Maremma nella giornata del 25 aprile per sostenere l'Anpi dopo la polemica con il Comune di Orbetello

La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l'Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa. Ricevuta la multa dal comandante dei vigili di Orbetello, Anpi ora medita di fare ricorso al Tar.

Gonfaloni dell'Anpi in una immagine di repertorio. A Grosseto l'Associazione partigiani è stata multata

Le schermaglie vanno avanti dalla giornata di giovedì. Il Comune ha infatti negato il suolo pubblico e l’Anpi era andata a manifestare davanti all’amministrazione stessa contro questa decisione. Sulla vicenda erano intervenuti politici anche a livello nazionale, con l’onorevole Laura Boldrini che ha festeggiato il 25 aprile proprio a Orbetello con l’Anpi in solidarietà all’associazione lasciata senza spazio.

"Non è stata né una rappresaglia, né una discriminazione ideologica – aveva detto il sindaco Andrea Casamenti nello spiegare perché aveva negato il suolo pubblico – L'area non è stata mai utilizzata per eventi politici, come da regolamento. In più in questo momento c'è una circolare prefettizia che invita alla sobrietà per via del lutto nazionale proclamato per la morte del Papa".

"Abbiamo celebrato il 25 aprile come avevamo detto - ha rivendicato il presidente di Anpi Grosseto, Giulio Balocchi - nonostante il provvedimento della giunta del Comune di Orbetello che non ci aveva concesso l'area al parco dell'ex Idroscalo. Ci hanno comminato una sanzione. Se la pagheremo? Vediamo. Se ci sono le condizioni, non politiche, di fare un ricorso al Tar lo faremo di sicuro".