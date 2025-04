Toscana, il 25 aprile in diretta: le cerimonie e le manifestazioni, “Nostro dovere ricordare”

10:00

Donzelli: "No alle strumentalizzazioni"

Il richiamo alla sobrieta' per la festa della Liberazione "credo che sia giusto - dice il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, a margine delle celebrazioni del 25 aprile in piazza a Firenze - Dovrebbe esserci sempre per rispetto a chi ha sacrificato la vita per ridarci la libertà e la democrazia in Italia. Quest'anno, visto che c'è un lutto nazionale, ovviamente era un appello più che condivisibile, ma qualcuno deve per forza strumentalizzare qualsiasi parola in questa occasione per provare a renderla una festa divisiva. Invece chi ha combattuto per la libertà degli italiani per liberarci dal fascismo, sicuramente volevano Italia unita su questi temi e non un Italia divisa".