San Casciano, il paese in corteo celebra la Liberazione

San Casciano (Firenze), 24 aprile 2025 – Tante le iniziative del Comune di San Casciano Val di Pesa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La festa ha preso inizio al Palazzo comunale con la deposizione della corona alla lapide in ricordo dei cittadini trucidati dalle truppe tedesche. Da qui il corteo accompagnato dal Corpo Musicale “Oreste Carlini”, il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Martina Frosali, Manola D’Amato comandante della polizia locale, uomini dell’Arma dei carabinieri, una rappresentanza dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, l’associazione nazionale carabinieri in congedo Sezione “M.O. Salvo D’Acquisto”, il gruppo promotore Scout San Casciano 1 A° che ha eseguito l’alza bandiera a mezz’asta davanti al monumento ai Caduti per la morte di Papa Francesco, l’ANPI di Mercatale, rappresentanti di varie categorie sindacali e associazioni di volontariato, hanno sfilato per le vie del paese depositando una corona in via Roma alle Pietre d’Inciampo, infine con una massiccia presenza della popolazione, il corteo si è fermato al monumento ai Caduti in piazza della Repubblica. Qui il sindaco Roberto Ciappi ha parlato ai presenti, dopodiché è stata la volta dello storico Francesco Fusi dell’università di Pisa.

Presente alla cerimonia Rosanna Tacci, figlia di Dante Tacci perseguitato politico. Subito dopo una delegazione dei rappresentati delle Istituzioni hanno deposto le corone al Parco Dante Tacci, al Cimitero Americano, al Tondo delle Corti, a Fabbrica, Calcinaia, Mercatale, al monumento di Montefiridolfi dove è stato rappresentato “Cippi mai scritti. Storie di vittime innocenti durante il passaggio del fronte” a cura di Gabriele Sani, oltre all’allestimento di foto storiche del Gruppo Culturale “La Porticciola”, altre deposizioni a Valigondoli e Cerbaia, mentre alla Romola è stato presentato “Ragù”, spettacolo teatrale sulla Liberazione de La Romola a cura di Matteo Pecorini e Andrea Turchi.

Nel pomeriggio al circolo Arci di San Casciano concerto del Corpo Musicale “Oreste Carlini” con letture sulla Resistenza a cura di Tiziana Giuliani. Purtroppo la Camminata della Memoria organizzata dall’ANPI di Mercatale con letture a cura di Samuel Osman è stata interrotta a causa della pioggia, con data da destinarsi.