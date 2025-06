Lavorazione pomodori: "Duecento assunzioni nel complesso di Albinia"

Porte aperte in uno dei più importanti stabilimenti della Maremma. Venerdì 27, dalle 9 alle 12, lo stabilimento di Conserve Italia ad Albinia, aprirà le sue porte a candidati interessati a lavorare come stagionali durante la campagna di trasformazione del pomodoro. Un’occasione importante per chi cerca un impiego temporaneo nel settore agroalimentare, in vista dell’intenso periodo di lavorazione che si svolgerà tra metà luglio e fine settembre.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per conoscere da vicino il processo produttivo e le attività svolte nello stabilimento, grazie alla presenza delle responsabili Risorse umane e Produzione, che accompagneranno i visitatori in una breve visita guidata. Durante l’incontro, sarà possibile presentare direttamente la propria candidatura, consegnando il curriculum vitae con oggetto Campagna 2025 Albinia. Per questa campagna, Conserve Italia prevede di assumere circa 200 lavoratori stagionali, in un sito che impiega circa 300 persone a pieno regime. Lo stabilimento di Albinia conferisce ogni anno fino a 80mila tonnellate di pomodoro, provenienti dai soci delle cooperative locali, e produce una vasta gamma di prodotti distribuiti in Italia e in oltre 70 Paesi nel mondo. Tra i marchi più noti figurano Valfrutta, Cirio, Jolly Colombani, Pomodorissimo e Santarosa (marchio in licenza), oltre alle private label. Le figure richieste sono principalmente addetti alle attività produttive, tecniche e logistiche, coinvolti nelle fasi di conferimento della materia prima, trasformazione, controllo qualità, pulizia e movimentazione interna. Il contratto sarà a tempo determinato, in linea con il Ccnl Cooperativa trasformazione prodotti agricoli, e il lavoro si svolgerà su turni a ciclo continuo. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore, ma è necessario essere maggiorenni.

Conserve Italia associa oltre 14mila produttori agricoli e gestisce 12 stabilimenti in Italia, Francia e Spagna, con un fatturato di circa 1,2 miliardi di euro nel 2023-24.