GranTerre investe sull’Amiata: "Otto milioni per Bagnore. Cig solo in minima parte"

SANTA FIORA I lavori allo stabilimento Granterre situato a Bagnore partiranno a luglio e dureranno all’incirca un anno. Lo conferma la proprietà che poi vuole tranquillizzare lavatori e cittadini.

"Intendiamo chiarire – spiegano da Granterre – che è stato definito un piano industriale che prevede un importante investimento di oltre 8 milioni di euro per lo stabilimento di Bagnore, in provincia di Grosseto. I lavori saranno avviati nel mese di luglio e si stima una durata di circa 1 anno, durante il quale esclusivamente una minima parte dei lavoratori, direttamente interessati dal temporaneo cantiere, accederanno alla cassa integrazione, in base alle procedure definite con le organizzazioni sindacali e gli enti competenti".

Poi il Gruppo con 1,5 miliari di fatturato e circa 2200 dipendenti, spiega che lo stabilimento amiatino affiancherà alla produzione dei prosciutti cotti di alta qualità, la produzione di arrosti e specialità, valorizzando le competenze e professionalità esistenti nello stabilimento.

"Il piano industriale – proseguono - è stato presentato alle Istituzioni e approfondito con le organizzazioni sindacali, a livello di coordinamento nazionale e di sito, sia nella fase di pianificazione che nell’illustrazione del cronoprogramma". Quindi Il Gruppo Granterre intende tranquillizzare i sindacati e non allarmare minimamente i lavoratori amiatini riconfermando quindi la sua storica presenza sul territorio toscano, attraverso gli stabilimenti di Bagnore (GR) e Reggello (FI) per la valorizzazione dei prodotti, dei territori e del saper fare della Toscana. Un punto di eccellenza molto importante.

A totale proprietà cooperativa, il gruppo Granterre nasce il 1 gennaio 2019 dall’aggregazione di due realtà storiche dell’agroalimentare italiano, Grandi Salumifici Italiani Spa( oggi Salumifici Granterre Spa) e Parmareggio spa (oggi Caseifici Granterre spa), ed è partecipato e controllato congiuntamente da Unibon spa (importanti società del sistema cooperativo impegnate nel sostenere finanziariamente lo sviluppo di progetti imprenditoriali sul territorio) e Consorzio Granterre Cooperativa Agricola (una delle maggiori organizzazioni di produttori della filiera lattiero-casearia nazionale, con circa 700 aziende agricole socie).

Nicola Ciuffoletti