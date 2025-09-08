I problemi irrisolti della scuola: "Organici ancora incompleti"

Ci sono 40 posti ancora scoperti di assistente amminitrativo, dieci di assistenti tecnici e settanta di collaboratori scolastici. E’ questo il quadro che emerge dall’analisi di Alessandra Vegni, segretaria Flc Cgil, all’indomani delle operazioni di nomina.

"Le segreterie sono il fulcro di tutte le operazioni di inizio anno scolastico – ricorda Vegni – mettendo in secondo piano quella decina di assistenti tecnici mancanti che ci auguriamo vengano nominati entro l’inizio dell’attività didattica, è la mancanza di 40 amministrativi che è un dato particolarmente tragico. Significa mettere in ginocchio il sistema: ci sono quasi un migliaio di contratti da stipulare in pochi giorni, e senza questo personale si rischia seriamente che molti lavoratori non ricevano nemmeno il primo stipendio per tempo. I numeri dei collaboratori scolastici mancanti sono altrettanto sconfortanti".

La situazione è drammatica in diversi istituti. In particolare, all’IC Pratesi di Santa Fiora dove mancano 3 amministrativi su 3, all’Ic Tozzi di Civitella Paganico ne mancano almeno 4. Mancano 5 all’Ic Aldi di Manciano e addirittura 6 all’Istituto superiore di Follonica.

"Tre sono i punti fondamentali su cui agire – dice Vegni –: rivedere le tabelle ministeriali per il calcolo dell’organico di diritto Ata, in modo da rendere tutti i posti necessari al funzionamento delle scuole disponibili per il ruolo; autorizzare l’immissione in ruolo di tutti i posti in organico di diritto, senza tagli e senza escamotage burocratici; modificare la norma che oggi impedisce di sostituire il personale di segreteria assente se non ha maturato almeno 30 giorni continuativi di assenza".