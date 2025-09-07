Granchio blu, la proposta: “Serve un progetto di pesca intensiva”

Orbetello (Grosseto), 7 settembre 2025 – “Sia mo accanto ai pescatori di Orbetello. Occorre un progetto per trasformare il problema in risorsa”. Il comitato Orbetello Bene Comune interviene sulla questione relativa all’invasione di granchi blu, che sta causando grossi problemi non solo in laguna, ma anche al di fuori dello specchio acqueo lagunare.

“La prima cosa che intendiamo sottolineare – dicono dal comitato – è l’assoluto disinteresse da parte delle istituzioni, dei partiti, delle associazioni e dei cittadini stessi sui temi che riguardano la Laguna. Da tempo teniamo sotto osservazione il granchio blu con il nostro gruppo di lavoro dedicato alla Laguna, che ha studiato approfonditamente quanto accaduto sulla materia nel nostro specchio lagunare negli anni sin qui trascorsi dalla comparsa di questa specie infestante. Non nascondiamo le nostre perplessità sulle modalità con cui la Cooperativa si muove anche nei confronti di questo serio problema”. Il comitato cerca quindi possibili soluzioni.

“Orbetello Bene Comune ritiene che occorra strutturare un progetto imprenditoriale dedicato al contrasto di questa specie – dicono –, votato alla pesca massiva, da svolgersi con idonei strumenti realizzati ad hoc seguendo indicazioni frutto di confronto con le realtà che oggi stanno provando a reagire all’invasione, per massimizzare l’asportazione dall’acqua e indirizzare questo prodotto verso processi di valorizzazione all’interno dello stabilimento di trasformazione, aggiungendo a questo una filiera di distribuzione del prodotto per la ristorazione (magari già pronto all’uso). Il resto del prodotto andrebbe distrutto (ci sono stati e forse ci saranno ancora fondi per indennizzare questa azione), così da porre in essere una azione concreta e futuribile che non sia finalizzata ad aspettare che il problema si risolva da solo, in quanto semmai peggiorerà. Se la Cooperativa dei Pescatori intenderà lavorare a un progetto simile, Orbetello Bene Comune sarà al suo fianco”.