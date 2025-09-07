A Volterra in scena tutta la maestria degli sbandieratori massetani

Un nutrito gruppo di giovani massetani hanno preso la strada di Volterra dove, alle 15.15, come vuole la tradizione prenderà il via l’Astiludio, il torneo che ogni anno vede scendere in lizza sbandieratori, accompagnati dai propri musici, in arrivo da ogni parte d’Italia da quelle città dove l’arte del saper far girare la bandiera fa parte del quotidiano e si esalta in queste manifestazioni.

In occasione di questa rievocazione storica, nella città dell’alabastro, si torna a respirare l’atmosfera di questa epoca legata appunto all’arte della bandiera, per la gioia degli abitanti della città ma soprattutto dei turisti.

Ed i giovani massetani, che si impegnano per tutto l’anno in questa disciplina, regalando splendide esibizioni sia per il Balestro che in trasferte in città dove vengono chiamati ad esibirsi, salgono all’ombra del Mastio per confrontarsi con altre realtà.

Quella che attende i colori dei Terzieri Massetani è una competizione a carattere agonistico, in cui viene premiata la coreografia più bella e coinvolgente ma è pure occasione per i singolaristi di dimostrare come la compagine massetana è in grado di portare in Piazza dei Priori elementi di valore.

Roberto Pieralli