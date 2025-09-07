Palio di Castel del Piano. Tutto pronto ormai. Assegnati anche i cavalli

CASTEL DEL PIANOUna giornata lunga e ricca di appuntamenti infine alla sera l’assegnazione dei cavalli. Ecco le accoppiate: Unamore a Borgo, Veranu a Monumento, Benito a Storte e Benito Baio al Poggio. Per il resto a Castel del Piano è tutto pronto per il Palio, che si correrà domani nella storica cornice di Piazza Garibaldi. Come ogni anno, l’attesa per l’evento è altissima, e in vista della corsa l’amministrazione comunale ha diffuso una serie di indicazioni utili per cittadini e visitatori, riguardanti sia l’accesso alla piazza sia le modifiche alla viabilità nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla manifestazione.

Il programma ufficiale prevede questa mattina la prima prova del Palio alle 9.30, mentre nel pomeriggio si terrà il Memorial Gastone Pioli. La seconda prova è fissata per le 18.30. domani sarà infine il giorno del Palio vero e proprio, che rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’anno per tutta la comunità.

Per motivi di sicurezza, oggi e domani non sarà consentito introdurre in Piazza Garibaldi oggetti come bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica sigillate, ombrelli con punta metallica, carrozzine, passeggini, droni, sedie, sgabelli e cani di qualsiasi taglia. Si tratta di misure adottate per garantire lo svolgimento della corsa in un contesto ordinato e sicuro, tutelando l’incolumità del pubblico e degli addetti ai lavori.

Sono previste anche numerose modifiche alla viabilità. Fino a domani compreso sarà in vigore il divieto di transito e sosta in Piazza Donatori di Sangue, in Via della Croce, in Viale Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’uscita di Piazza Donatori e la sede della Banca MPS, in Via dell’Opera e in Via delle Miniere, fino al cancello d’ingresso della piazza. In Via del Fattorone, nell’area antistante la sede della Contrada delle Storte, il divieto scatterà durerà fino a questa sera. Nella giornata di oggi è inoltre vietata la sosta su un tratto di Viale Vittorio Veneto, da mezzogiorno fino alle tre del mattino successivo. Sempre oggi dalle 13 fino a mezzanotte, e poi domani, dalle 8 alle 13, sarà vietato parcheggiare in Corso Nasini. Martedì, infine, il divieto di transito e sosta interesserà un’ampia zona del centro, tra cui Corso Nasini, Via Marconi, Piazza Garibaldi, Via della Croce, Piazza Carducci, Piazza Nassiriya, Via Imberciadori e Viale Vittorio Veneto.

