Quarantenne cade dalla terrazza, il volo quando era sola in casa

Scarlino, 31 agosto 2025 – Un tonfo sordo probabilmente. E poi le lamentele del dolore provato da una caduta, che pare accidentale. Almeno per quello che è stato ricostruito dai carabinieri, che sono giunti sul posto dopo la segnalazione di una caduta che sembra accidentale.

Vittima una donna di quarant’anni, che ieri pomeriggio è stata trovata a terra, sotto al terrazzo di un appartamento che si trova al Puntone di Scarlino, caduta da un altezza di circa 4 metri. Sul Lungomare. Da quello che è stato ricostruito dagli inquirenti che sono arrivati sul posto, sembra che la donna sia scivolata dal terrazzo di un appartamento dove si trovava da qualche giorno. Un incidente, insomma. E’ stata lei a raccontare che era in quella casa perchè ospite di un ragazzo.

Che al momento della caduta comunque non era nell’appartamento, perché era andato a lavorare. E’ stato lui a trovarla a terra, proprio sotto il terrazzo. A quel punto sono arrivati i soccorsi: non solo l’ambulanza del 118, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sono i militari del Nucleo investivo del Comando provinciale di Grosseto a indagare sulla vicenda. A fugare ogni dubbio che si sia trattato soltanto di un incidente ci ha pensato lei stessa, la quale che avrebbe detto ai soccorritori di essere scivolata dalla terrazza mentre si trovava in casa da sola.

Una caduta comunque grave: la quarantenne, dopo che in un primo momento sembrava aver riportato ferite di poco conto, è peggiorata e i medici che erano presenti al momento del soccorso hanno avvertito l’elisoccorso Pegaso 2 che l’ha trasferito al policlinico Le Scotte di Siena. In questo momento la donna è stazionaria.Le sarebbero state riscontrate diverse fratture e contusioni, ma non è in pericolo di vita.