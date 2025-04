Bar tre Fratelli, finisce un’epoca. Saracinesca giù dopo 56 anni. ‘Mai un giorno di ferie’

Monte Argentario, 25 aprile 2025 – Finisce dopo 56 anni l’attività del “Bar Pizzeria Tre Fratelli”, chiude lo storico ritrovo di via Panoramica nei pressi della fortezza spagnola di Porto Santo Stefano. A darne notizia è Priscilla Schiano, nipote del titolare Mario Terramoccia, che racconta gli oltre cinque decenni di un esercizio diventato un punto di riferimento per tutti.

“Correva l’anno 1969 quando in zona Fortezza mia nonna Rina apriva il “Bar Pizzeria Tre fratelli” – racconta –, prima gestita con i figli e poi portata avanti da zio Matteo. Tutta la sua vita è trascorsa lì, onorando il vero significato di “Pubblico Esercizio”. Mai un giorno di ferie, eccetto i lunedì del periodo invernale. Zio oggi mi chiede: “vorrei ringraziare tutti i miei clienti e tutti gli amici che si sono avvicendati in questo lungo percorso”. Quindi, a nome di zio Matteo e di tutta la nostra famiglia, ringrazio di cuore tutti i clienti, gli amici, i professori e gli alunni del Nautico, gli operai di passaggio e non, il Panificio Alocci e tutti coloro che negli anni ci hanno scelto e che hanno gradito pizza all’acciuga e schiaccia di Pasqua anche a ferragosto. Zio Matteo vi saluta e vi ringrazia con tanto affetto e tanta emozione”.

La famiglia Terramoccia dunque chiude la storica attività che, per oltre 50 anni, è stata un punto di riferimento: non solo un bar, ma un ritrovo per tutti, dalle forze dell’ordine ai cittadini. I ricordi del Nautico con le colazioni nella scuole, le briscolate e tante generazioni che sono andate a giocare a carte, la spuma, i bicchieri di vino in mescita fino ad arrivare allo spritz. E una pizza all’acciuga e cipolla tra le più buone del paese. Il bar chiude, ma la speranza è che qualcuno lo rilevi e ne prosegua la tradizione. “Mi permetto di lanciare un appello prima di chiudere quelle porte – prosegue Priscilla Schiano –: se qualcuno fosse interessato a proseguire per altri 56 anni può contattarmi, il prezzo si può definire un vero affare”.

Andrea Capitani