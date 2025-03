Firenze, ancora la truffa dello specchietto: donna impaurita consegna 135 euro

Firenze, 28 marzo 2025 – Ancora un caso della cosiddetta “truffa dello specchietto”, il raggiro in cui i malviventi fingono un incidente stradale per estorcere denaro alle vittime, spesso donne o anziani. Questa volta il colpo è avvenuto nella zona di Coverciano, dove una donna è stata costretta a fermarsi da un uomo a bordo di una Volkswagen Polo grigia.

Con modi decisi, l’automobilista ha accusato la vittima di aver urtato il suo specchietto e, dopo un breve confronto, è riuscito a farsi consegnare 135 euro. La donna, intimorita, ha preferito pagare pur di porre fine alla discussione. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di Firenze, grazie a un’indagine rapida ed efficace, hanno individuato il responsabile, un cittadino italiano della provincia di Siracusa, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato. La polizia raccomanda di non cedere a pressioni simili e di chiamare sempre le forze dell’ordine in caso di presunto incidente, utilizzando la modulistica assicurativa per risolvere eventuali controversie.