Sventate altre quindici truffe. Anziani sempre più nel mirino

Allarme truffe agli anziani: ben 15 i tentativi sventati dai carabinieri negli ultimi giorni. Il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani e delle fasce più vulnerabili continua a restare attenzionato in provincia di Lucca. I malintenzionati utilizzano schemi ormai consolidati, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, per falsi parenti in difficoltà o per rappresentanti di aziende di fornitura. Tra le modalità più diffuse figurano la cosiddetta “truffa del finto nipote”, i raggiri telefonici dei call center, la falsificazione d’identità, il “trucco dello specchietto”, il bancomat manomesso, le banconote bloccate, le email ingannevoli, gli SMS fraudolenti e le truffe legate alla compravendita online.

Un altro stratagemma in crescente diffusione è la cosiddetta “truffa sentimentale”, in cui i truffatori instaurano relazioni virtuali sui social per carpire dati sensibili e sottrarre denaro alle vittime. Grazie alla capillare campagna di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei Carabinieri, in tutta la Provincia, negli ultimi giorni 15 tentativi di truffa sono stati sventati. Un percorso fatto di incontri nei centri anziani, nelle chiese, prima e dopo le funzioni religiose e nei diversi centri di aggregazione per raggiungere una platea quanto più ampia possibile.

Tra i numerosi tentativi, nella stessa giornata, a Forte dei Marmi e Bagni di Lucca due anziane signore ricevevano una telefonata da falsi carabinieri che, con tono allarmante, le comunicavano il coinvolgimento della figlia in un grave incidente stradale. Tuttavia, le anziane, consapevoli delle tecniche utilizzate dai truffatori, hanno prontamente verificato la notizia contattando il Numero Unico di Emergenza “112”. I Carabinieri della Stazione hanno raggiunto le signore rassicurandole e complimentandosi per la prontezza.

Successivamente i truffatori sono invece riusciti a raggirare una 87enne di Camaiore. Sempre fingendosi carabinieri, con la solita scusa che la figlia aveva investito una donna in stato di gravidanza e doveva risarcire i danni, si facevano consegnare denaro contante e gioielli per un valore di oltre 20.000 euro. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello alla cittadinanza affinché si mantenga alta l’attenzione e si segnalino tempestivamente episodi sospetti: chiamate subito il 112 o rivolgetevi alla locale Stazione dei Carabinieri.