Il gran gala Menarini. Da Figo a Billy Costacurta. Parata di stelle al Piazzale

Firenze, 2 luglio 2025 – Non bastano medaglie e record per entrare nella storia. I campioni del Premio Internazionale Fair Play Menarini, hanno vinto anche per gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. È con questo spirito che ieri sera ha preso il via la 29° edizione del premio dedicato a chi ha trasformato la propria carriera in una lezione di etica, lealtà e rispetto.

4 foto Firenze, cena di gala Fair Play Menarini al Piazzale

Alla cena di gala a Piazzale Michelangelo sono stati accolti i protagonisti: il fuoriclasse portoghese Luis Figo, stella del Barcellona, Real Madrid e Inter, i nostri “Billy” Costacurta e Demetrio Albertini, emblemi di stile, rigore e fedeltà sportiva, indimenticabili con la maglia del Milan e della Nazionale. Per l’atletica leggera Gianmarco Tamberi, campione del mondo nel salto in alto a Budapest 2023 e oro olimpico a Tokyo 2021; Andy Diaz, specialista del salto triplo e vincitore del mondiale indoor; Nadia Battocletti, argento nei 10.000 metri ai Giochi di Parigi 2024, e Blanka Vlasic, icona del salto in alto e due volte iridata.

Per la scherma, premiata Arianna Errigo, una delle fiorettiste più titolate di sempre. Il judo celebra Alice Bellandi, fresca campionessa del mondo e medaglia d’oro a Parigi. Nel basket riflettori su Sasha Vujacic, due volte vincitore Nba con i Los Angeles Lakers. Lo sport paralimpico è rappresentato da Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi 2024. Infine, per il giornalismo sportivo, Guido Meda, storica voce della MotoGP e narratore delle due ruote. Accanto a loro, Ambasciatori del Fair Play Menarini, il tris di fuoriclasse Ian Thorpe, cinque volte campione olimpico, Giancarlo Antognoni, simbolo della Fiorentina e campione del mondo 1982, e Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra 2012.

Stasera, nel Teatro Romano di Fiesole, ci sarà la cerimonia con la consegna dei premi. A condurre, con la rinnova la partnership di Sky TG24, saranno Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci, con la partecipazione di Federico Buffa, pronto a dare voce alle storie dei protagonisti tra etica e grandi imprese sportive. “Con l’edizione 2025 del Fair Play Menarini vogliamo continuare a raccontare lo sport nei suoi valori più alti, che ci emoziona come appassionati e fa bene al cuore e alla società”, hanno detto Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini.

Olga Mugnaini