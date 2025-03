Furti e truffe, cresce l’allarme : "Avanti con la prevenzione"

Crescono le truffe ai danni degli anziani, si amplia la sensibilizzazione. In tutta la Lunigiana i carabinieri delle varie stazioni stanno promuovendo incontri pubblici, in un clima di crescente preoccupazione specie da parte di anziani. L’ultimo incontro a Filattiera, nella sala Mannoni, con il capitano Stopponi e il maresciallo Molinaro, per una campagna di sensibilizzazione che l’Arma porta avanti da tempo. La truffa dello specchietto, del supermercato, le telefonate con richieste di aiuto, sono solo alcuni dei casi presi in esame dai carabinieri, saliti in cattedra. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, in particolare anziani e loro familiari, desiderosi di apprendere come proteggersi da insidie sempre più comuni. E’ importante sensibilizzare la comunità riguardo alle truffe, che spesso si presentano sotto forma di telefonate ingannevoli, visite a domicilio o messaggi sui social media. La prevenzione è fondamentale e la conoscenza è il primo passo per difendersi.

I carabinieri hanno anche presentato alcune strategie pratiche per riconoscere e prevenire le truffe. Tra i consigli più utili, è stato raccomandato di non fornire mai informazioni personali a sconosciuti, di diffidare da offerte troppo allettanti e di contattare sempre un familiare o un amico prima di prendere decisioni finanziarie. Non sono mancate le domande del pubblico, i partecipanti hanno potuto chiarire dubbi e condividere le proprie esperienze. "E’ stato un pomeriggio molto partecipato - dice la sindaca Annalisa Folloni - ringrazio i carabinieri per la disponibilità dimostrata. Hanno fornito suggerimenti utili e raccontato episodi in cui tanti cittadini si sono riconosciuti, in un clima sereno e cordiale. Andremo avanti in questa direzione, continuando a collaborare".

M.L.