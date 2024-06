Ballottaggio Firenze, risultati in diretta: lo spoglio dei voti per il nuovo sindaco

12:01

I seggi si chiudono alle 15

Scatta alle 15 la chiusura dei seggi a Firenze. Da quel momento partirà il ballottaggio, con la conta dei voti. Il testa a testa tra Eike Schmidt e Sara Funaro dovrebbe avere un epilogo in serata, quando si dovrebbe sapere il vincitore della contesa per la poltrona di primo cittadino. Le operazioni di voto si sono svolte in maniera regolare. Il tutto avverrà nel giorno del Santo Patrono, San Giovanni. Proprio per permettere lo spoglio è stata anticipata e si è già giocata sabato 15 giugno la finale del calcio storico fiorentino.