Ballottaggio Perugia, risultati in diretta: segui lo spoglio dei voti live

11:34

Operazioni di voto regolari

A Perugia e nei comuni umbri le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Le due candidate trascorrono queste ore in maniera serena, con i rispettivi staff, in attesa dell'inizio dello spoglio alle 15, quando andranno nei loro comitati per seguire lo spoglio dei dati e per i primi commenti. C'è una palpabile attesa in città. Al primo turno c'è stato un serrato testa a testa tra le due candidate.