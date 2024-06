Funaro sindaca di Firenze, “Donne, lottate per i vostri sogni”. L’abbraccio in piazza della Signoria

Firenze, 24 giugno 2024 – "La mia è la vittoria di tutti. Abbiamo fatto una campagna elettorale lunga, anche faticosa, ma è stata una corsa bellissima: in questi sette mesi abbiamo incontrato migliaia di persone e non mi sono mai sentita sola. Neanche un minuto, perché sono stata accompagnata in questo percorso da una comunità straordinaria".

Ballottaggio Firenze, la diretta

Sara Funaro in piazza della Signoria

E' quanto dice Sara Funaro dall'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, dove sono in corso i primi saluti alla città della neo sindaca di Firenze.

Sara Funaro esce da una delle porte che dà proprio sull’arengario. Ad accompagnarla Dario Nardella. L’ormai ex sindaco e ora parlamentare europeo lascia il testimone dopo due legislature. C’è un grande abbraccio tra i due ed un selfie.

Funaro ringrazia la famiglia: il fratello, "i genitori che hanno sempre creduto in me e mi sono stati sempre accanto. Il mio compagno Paolo che è la persona più paziente che esista. I nonni che non ci sono più e i cugini che non ci sono più", tra cui Lorenzo 'Mao' Bargellini, storico leader del Movimento lotta per la casa scomparso sette anni fa.

Da prima donna sindaca di Firenze rivolge anche un pensiero "a tutte le donne, giovani e meno giovani. Se oggi, realizzando il mio sogno, posso dire di essere la prima sindaca, ogni donna con determinazione, forza e passione può realizzare il proprio sogno. Non vi fermate mai di fronte ai vostri sogni, perché è la cosa più importante che c'è".