Fac simile scheda elettorale ballottaggio Firenze 2024, come votare: le istruzioni per non sbagliare

Firenze, 19 giugno 2024 – Firenze si prepara per l’elezione del nuovo sindaco. Domenica 23 e lunedì 24 giugno i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per il ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino di Firenze tra Sara Funaro (centrosinistra) e Eike Schmidt (centrodestra). Oggi è stato diffuso il fac simile della scheda elettorale che i cittadini si troveranno davanti per il secondo turno. Ecco dunque il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare e non farsi annullare la scheda.

Sara Funaro e Eike Schmidt (Foto Gianluca Moggi / New Press Photo)

Fac simile scheda elettorale ballottaggio Firenze

Come votare: le istruzioni per non sbagliare

Può partecipare chi non ha votato al primo turno?

Quando si vota: gli orari

Quando i risultati

Dove si vota

Cosa portare al seggio

Fac simile scheda elettorale ballottaggio Firenze

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritto entro l’apposito rettangolo in alto. Sotto il nome dei candidati ci sono i simboli delle liste collegate. Le liste che sostengono i candidati possono essere di più rispetto a quelle del primo turno. Questo dipende dagli eventuali apparentamenti formali stretti con le liste rimaste fuori dal ballottaggio.

Gli elettori possono esprimere la loro preferenza semplicemente tracciando una X sul nome del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se:

- L’elettore traccia la X sul simbolo di una delle liste collegate (e vale per il candidato sindaco sostenuto da quella lista)

- L’elettore traccia la X sia sul nome del candidato sindaco, sia sul simbolo di una o più liste collegate

Attenzione: per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto.

Nel ballottaggio non è previsto il voto disgiunto. In questo caso la scheda elettorale è nulla

È nulla la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista che sostiene l’altro candidato.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni alla data del primo turno elettorale. Da ricordare che possono votare al secondo turno anche gli elettori che non hanno votato al primo turno.

Quando si vota: gli orari

Si vota domenica 23 giugno 2024 dalle ore 07 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 07 alle 15.

Lo spoglio parte lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 15. Nel primo pomeriggio i risultati del ballottaggio.

I seggi elettorali sono allestiti nelle stesse sedi utilizzate per il primo turno. È importante controllare sulla tessera elettorale il numero del proprio seggio e della relativa sezione per recarsi nel luogo corretto.

È necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne il duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio comune anche durante i giorni del voto.