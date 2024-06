Ballottaggio Firenze, Schmidt: “La mia candidatura come Fiorentina contro Juventus, possiamo vincere”

Firenze, 17 giugno 2024 – "Non mi esprimo sugli apparentamenti, né su tutti questi litigi alla sinistra e che girano intorno al Pd. Abbiamo un programma molto, molto forte: sono un candidato con un'esperienza nel mio settore a livello italiano e mondiale, abbiamo una squadra fortissima, ci proponiamo per questo. Come gli altri si amano o si odiano ci interessa relativamente".

Ballottaggio a Firenze: quando e come si vota

È quanto sostiene il candidato sindaco del centrodestra a Firenze, Eike Schmidt, rispondendo durante un'iniziativa elettorale a una domanda dei giornalisti in merito alla riflessione del presidente della Regione, Eugenio Giani, secondo il quale dopo l'endorsement per Funaro di Stefania Saccardi (Iv) e Lorenzo Masi (M5S) il risultato delle votazioni di domenica e lunedì prossimi sarebbe, in sostanza, già ipotecato.

"I cittadini di Firenze sono liberi, Masi e Saccardi hanno un voto quindi Funaro ha guadagnato due voti, sicuramente avranno qualcun altro che li segue - aggiunge ironico l'ex direttore degli Uffizi - ma i fiorentini si sono sentiti sempre liberi e quindi votano come lo ritengono giusto oppure non vanno a votare. Questo è un rischio vero, ovvero che con temperature come queste uno scappi subito in montagna o al mare, ma è importante immaginare anche quali sarebbero le conseguenze di una vacanza nel momento sbagliato".

La chiusa del candidato civico è sferzante: "È chiaro che, considerando che per decenni a Firenze c'è stato il regime monopartitico del Pd, la mia candidatura si pone come la Fiorentina contro la Juventus, però ricordo che la Fiorentina ha anche vinto. Quindi potremo farlo anche noi".