Ballottaggio Firenze, a La Nazione il duello finale. Diretta sul web

Firenze, 17 giugno 2024 – L’ultimo atto, l’ultima battaglia dialettica a colpi di programmi, proposte e idee per convincere i fiorentini a mettere la X sul proprio nome al ballottaggio del 23 e 24 giugno (si vota la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì, festa di San Giovanni, dalle 7 alle 23) si terrà a «La Nazione». L’appuntamento è per venerdì 21 giugno alle 15,30 nella sede del nostro quotidiano.

Qui la candidata del centrosinistra Sara Funaro e il suo rivale del centrodestra Eike Schmidt risponderanno per un’ora e mezzo ai giornalisti de La Nazione. A condurre il confronto la capocronista Erika Pontini con le domande di Emanuele Baldi e Antonio Passanese ai due candidati. Quesiti che verteranno sui temi cruciali per il futuro della città e sulle proposte che intendono mettere in campo i due candidati, i quali avranno lo stesso tempo a disposizione per rispondere. L’evento, che si concluderà alle 17, sarà trasmesso in diretta video sui portali de La Nazione e il resoconto sarà poi riportato su carta nell’edizione di sabato.