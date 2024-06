Ballottaggio Firenze, Funaro: “Piano Schmidt sulla tramvia irrealizzabile, difendiamo il nostro progetto”

Firenze, 17 giugno 2024 – "Il piano presentato oggi dal candidato della destra Eike Schmidt per il passaggio della tramvia a Campo di Marte, oltre che inattuabile, dimostra chiaramente la volontà di fermare un progetto che invece consentirà a tutti fiorentini di muoversi con un mezzo sostenibile e puntuale".

Così la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro commenta il progetto alternativo presentato dal candidato di centrodestra Eike Schmidt.

''Sono anni che la destra cerca di fermare la tramvia - prosegue Sara Funaro - e oggi lo dimostrano chiaramente ancora una volta. Dopo aver proposto di farla passare a 40 metri sottoterra e di cambiarne i percorsi facendo perdere alla comunità milioni di euro di investimenti, il piano presentato oggi è addirittura paradossale: non realizzare i binari su viale dei Mille e mandare la tramvia su quelli dei treni è una proposta ridicola. Infatti, fra Rovezzano e Campo di Marte la ferrovia ha solo 4 binari, due della linea lenta Firenze-Arezzo e due della linea dell'Alta Velocità, non c'è la possibilità di impiegare i binari per niente altro. Mentre da Campo di Marte fino a Ponte al Pino i binari della ferrovia sono 5 e servono tutti: 2 si dirigono a Santa Maria Novella, 2 a Statuto e uno va sulla Faentina, quindi non c'è lo spazio per dedicare alcun binario alla tramvia''.

Inoltre il piano operativo prevede già un parcheggio di oltre 2.000 posti, ben più grande di quello proposto in questa ipotesi".

"Infine, per quanto riguarda la 'deforestazione' di cui da settimane Schmidt continua a parlare - conclude Sara Funaro - anche questo dimostra come il candidato della destra non abbia minimamente approfondito il progetto in essere e miri unicamente a bloccare lo sviluppo della rete. Infatti, oltre a togliere dal traffico 65mila automobili, a fine lavori il verde sul percorso della tramvia aumenterà, sulla linea per Bagno a Ripoli addirittura del 55%. Insomma, la destra e il suo candidato tentano in tutti i modi di ostacolare il completamento della tramvia, con idee confuse, irrealizzabili e tanta ambiguità. Mentre noi continueremo a difendere questo progetto con tutte le nostre forze e siamo certi che i fiorentini sapranno giudicare".