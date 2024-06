Ballottaggio Firenze, il confronto tra Funaro e Schmidt su Rtv38. Dalla sicurezza allo stadio, le proposte dei candidati

Firenze, 18 giugno 2024 – A cinque giorni dal ballottaggio di Firenze, Rtv38 trasmette in diretta televisiva il confronto tra Sara Funaro, candidata del centrosinistra, e Eike Schmidt, candidato del centrodestra. Ecco le loro proposte su alcuni dei temi più importanti di questa campagna elettorale.

Sicurezza

Per Sara Funaro la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini. “Noi abbiamo sempre chiesto più agenti. Per quanto riguarda la polizia municipale, la maggioranza degli agenti è in strada ma comunque deve essere fatto un piano per l’assunzione di nuovi agenti”.

Per Eike Schmidt va accesa una stretta collaborazione tra polizia municipale, prefettura e questura. “Sulla polizia municipale, ci sono troppe persone negli uffici e poche persone nelle strade e nei quartieri. Il Comune si deve prendere la responsabilità. Per questo ho proposto un’assicurazione a carico del Comune per i cittadini vittime di spaccate”.

Cascine

Funaro ricorda che le Cascine sono “il parco più grande e bello che abbiamo. Centodiciotto ettari che devono essere vissuti dai cittadini. Ci deve essere una gestione unitaria con i fondi dedicati”.

Schmidt sottolinea di voler creare “il parco più lungo della Toscana, unendo le Cascine con il parco dei Renai. E portarlo oltre, fino alla villa medicea di Montelupo”.

Immigrazione

Entrambi i candidati ricordano che l’immigrazione è un problema che dipende dallo Stato e dal governo. Schimdt sottolinea che “chi arriva legalmente a Firenze ha bisogno di assistenza e della possibilità di imparare lingua e cultura”.

Per Funaro “l’immigrazione deve essere gestita attraverso l’inclusione. L’obiettivo deve essere avere percorsi di inclusione per potersi integrare e quindi accedere a percorsi di lavoro”.

Mangificio

Per Schmidt uno dei problemi del turismo mordi-e-fuggi è che “tanti turisti vengono in città solo per poche ore. Spesso vengono in pullman dove dormono. E’ un problema che va aggredito. Poi il turismo, che al momento è solo concentrato nel centro, va decentrato”.

Per Funaro affrontare il problema mangificio è una delle “nostre priorità assolute nel programma. Bisogna regolarizzare cosa succede nell’Area Unesco e fuori. Bisogna poi intervenire per preservare l’identità della città e intervenire sul turismo diffuso”.

Lavori allo stadio

Per la candidata del centrosinistra Funaro “l’amministrazione comunale ha trovato tante risorse per dare la possibilità ai tifosi uno stadio moderno e coperto. Noi non vogliamo un’esperienza come il Flaminio. Quindi bisogna andare avanti con i lavori.

Schmidt sottolinea invece che i lavori andrebbero sospesi: “Lo stadio non è completamente finanziato, è un rischio troppo grande. La cosa logica sarebbe stata prima costruire il nuovo stadio, poi restaurare quello esistente”.

Tramvia

Per Schmidt uno degli obiettivi principali è “allungare la linea 1. Sono contrario ai pali e contrario ad alcuni tratti della tramvia dove vengono rimossi alberi ad alto fusto. La conservazione della natura è prioritari”.

Funaro ricorda che non è possibile parlare di cambiamenti radicali nella progettazione delle linee: “Questo vuol dire non realizzarli. Sulla tramvia bisogna andare avanti e realizzare i progetti”.

Traffico e Scudo verde

Per Funaro la realizzazione delle tramvie è fondamentale perché “riduce il numero di auto su strada. E’ poi necessario coordinare i cantieri. Sullo scudo verde ricordo che ci sarà un monitoraggio fino al 2025".

Schimdt dice no allo Scudo verde: “Se davvero fosse un progetto di ricerca è un progetto troppo costoso. Le videocamere sono costate più di 2 milioni di euro al Comune di Firenze. L’obiettivo dello Scudo è quello di far pagare tasse alle persone che hanno macchine particolari”.

Multe

Schmidt sottolinea che “Firenze è la città con più multe da autovelox in tutta Italia. Gli autovelox non sono posizionati in funzione della sicurezza del traffico”.

Funaro replica che dopo l’installazione dei nuovi autovelox “noi vediamo che le multe sono diminuite radicalmente. Bisogna sensibilizzare sull’educazione stradale”.