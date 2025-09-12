Toscana Aeroporti, ricavi +6,6% e utile +2,4% a metà del 2025

Firenze, 12 settembre 2025 - Nei primi sei mesi del 2025 Toscana Aeroporti ha ottenuto ricavi operativi per 52,5 milioni di euro (+6,6% anno su anno), con una crescita dei ricavi aviation (+7,8%) e dei non-aviation (+10,7%), un Ebitda di 19,1 milioni (+11,3%) e un utile netto di 5,8 milioni (+2,4%). La società ha investito nel periodo, secondo quanto riporta una nota, 11,4 milioni (3,3 milioni nel 2024) per l'ampliamento e l'avanzamento dei piani di sviluppo degli scali aeroportuali di Pisa e Firenze. Nel semestre il traffico passeggeri è cresciuto del 9,7%. "Gli investimenti strategici della società quali l'ampliamento del terminal di Pisa - ha dichiarato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - e l'avanzamento dell'iter per il master plan di Firenze sono la testimonianza del nostro impegno a potenziare le infrastrutture e a garantire una crescita sostenibile e duratura, a beneficio di tutti i nostri azionisti e passeggeri. I dati del traffico passeggeri estivo ci permettono di guardare al resto dell'anno con fiducia, pur monitorando con attenzione le dinamiche del contesto globale". “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre del 2025 – ha aggiunto Carrai. Miglior risultato di sempre in termini di traffico con oltre 4,5 milioni di passeggeri transitati e una crescita superiore alla media nazionale. Ciò si riflette anche nei solidi risultati finanziari, con ricavi totali in aumento del +23,3% e il miglior Ebitda di sempre che ha superato i 19 milioni di euro”.