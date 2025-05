Cybersecurity, accordo tra polizia postale e Banco Fiorentino

Firenze, 13 maggio 2025 – Prevenire gli attacchi informatici, scambiare informazioni in tempo reale e formare il personale per fronteggiare le nuove minacce digitali: sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato questa mattina tra la polizia postale per la Toscana e il Banco Fiorentino.

A siglare l’accordo, nella sede del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, sono stati la dirigente Eva Claudia Cosentino e il direttore generale della banca, Davide Menetti. Il protocollo mira a rafforzare la protezione delle infrastrutture informatiche dell’istituto bancario, in un contesto sempre più esposto a frodi, truffe online e attacchi hacker.

“Il partenariato pubblico-privato è oggi uno strumento indispensabile – ha detto Cosentino –. Lo scambio di informazioni sensibili consente una risposta rapida ed efficace ai tentativi di intrusione, aumentando la sicurezza per tutti”. Menetti ha sottolineato il ruolo sociale delle banche locali: “La cybersecurity è diventata centrale nella nostra società digitale. Proteggere i dati significa tutelare anche i cittadini, che sono spesso l’anello più debole della filiera”.

L’intesa prevede anche la realizzazione di momenti formativi e campagne informative per clienti e dipendenti. Alla firma era presente anche il vicario del questore di Firenze, Giovanni Pampillonia, che ha parlato di “un’alleanza strategica per la tutela delle infrastrutture tecnologiche in un contesto di minacce sempre più sofisticate”.

In occasione dell’incontro, il Banco Fiorentino ha donato un defibrillatore automatico al Centro operativo per la sicurezza cibernetica, a servizio sia del personale sia dei cittadini che si rivolgono agli uffici della polizia postale.