La truffa corre sui cellulari. “Attenzione al falso sms del centro per l’impiego”

Firenze, 6 maggio 2025 - Truffe su truffe. Una delle ultime in circolazione si presenta sotto forma di un falso sms proveniente dal centro per l’impiego. Per questo motivo Arti, centri per l’impiego Toscana, mette in guardia tutti i cittadini. “L’abbiamo contattata diverse volte dai nostri uffici del centro per l’impiego, è pregato di richiamare al numero 8958955555 per delle questioni che la riguardano”: questo il testo del messaggio ingannevole.

“In realtà - spiegano da Arti, - si tratta di un numero a pagamento in nessun modo riconducibile ai centri per l’impiego operanti sul territorio della nostra regione”. Contattare quel numero comporta il rischio di vedersi prosciugato il credito telefonico o, peggio, di incappare in altre truffe ancor peggiori. L’invito pertanto è di cancellare il messaggio, non richiamare assolutamente il numero indicato e, in caso di dubbi, contattare i centri per l’impiego della propria zona attraverso i canali ufficiali.