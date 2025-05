Sentiero Film Lab, in partenza la nuova call del laboratorio per giovani talenti

Firenze, 15 maggio 2025 - Primario e ambizioso, ma non impossibile. E' l'obiettivo condiviso da Matteo Laguni, Pierfrancesco Bigazzi e Andrea Rapallini, il trio che nel 2018 si inventò la Sentiero Film Factory allo scopo di promuovere i giovani talenti e le produzioni indipendenti attraverso la realizzazione di cortometraggi a Firenze e in Toscana. Un sodalizio sugellato dal Sentiero Film Lab, il percorso formativo rivolto a registi e registe di cortometraggi giunto alla quarta edizione con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio.

Presentata oggi all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, l'edizione di quest'anno apre da domani le iscrizioni fino al 16 luglio e presenta numerose novità, a partire dall'apertura a giovani produttori emergenti, che potranno candidarsi anche in tandem con un regista od autore per favorire la nascita di collaborazioni consapevoli e durature. Non solo, ma la call si apre a nuove partnership strategiche: dalla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste, che garantisce la copertura integrale di una borsa di studio assegnata ad un regista o produttore della regione, all'Accademia Italiana di Firenze, con dodici grafici internazionali pronti a partecipare al workshop curato da Writing Monkeys e ad affiancare i team selezionati per la realizzazione di materiali visivi professionali come moodboard, pitch deck e concept visivi.

Riguardo al concorso, verranno individuati dodici progetti di cortometraggio ancora da produrre e senza limiti di genere; gli autori parteciperanno alla residenza, in programma dal 15 al 21 settembre presso il Creative Lab di ARTEX - Il Conventino in concomitanza con il festival fiorentino, e i migliori riceveranno oltre diecimila euro in servizi ed opportunità, così suddivisi: quattromila in contributo economico alla produzione; servizi tecnico-professionali offerti da Full Movie Firenze; la distribuzione festivaliera italiana per conto di Associak; mentoring post-lab di sei mesi con Materiali Sonori Cinema; accesso garantito al programma Looking 4 Producer del Figari International Short Film Market.

Il Lab offre infine corsi su misura con tutor e professionisti affermati del settore, come la sceneggiatrice Paola Mammini, premiata con il David di Donatello, il regista Giuseppe Isoni, lo script consultant Gloria Puppi, i produttori Riccardo Neri e Francesco Bruschettini, ed il team di Writing Monkeys.