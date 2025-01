A Firenze arriva il Guitar Day: una giornata dedicata alla chitarra e alla musica 

Firenze, 2 gennaio 2025 – Domenica 19 gennaio, dalle 15 alle 20, l’associazione Demasound ospiterà la prima edizione del Guitar Day, un evento pensato per appassionati, studenti e professionisti del mondo della chitarra. L’iniziativa si terrà presso la sede dell’associazione in via Reginaldo Giuliani 427, Firenze, e promette di essere un momento di incontro, confronto e formazione per tutti gli amanti di questo strumento.

L’idea del Guitar Day nasce da Simone Dellisanti, musicista e direttore dell’Associazione Demasound e da Alessio Lottero, esperto del settore e uno dei principali collaboratori della scuola di musica, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e fornire informazioni pratiche a chi vuole avvicinarsi o approfondire lo studio della chitarra elettrica. Il programma La giornata prevede una serie di clinic, stand espositivi e incontri con artisti e professionisti del settore.

Tra i protagonisti c'è Giuseppe Scarpato, chitarrista solista e arrangiatore di Edoardo Bennato, noto per la sua partecipazione alla "Notte delle Chitarre" accanto a musicisti come Maurizio Solieri e Alberto Radius. È anche il fondatore degli "Hillside Power Trio" ed è stato docente di chitarra Rock-Blues presso l’Accademia Lizard di Fiesole. Attenzione anche a Luca Gelli, chitarrista e compositore che ha collaborato con i Dirotta su Cuba e ha inciso numerosi album. Insegna presso l’Accademia Lizard, dove è coordinatore nazionale del dipartimento di musica Jazz, e ha fondato il blog guitarprof.it.

È diplomato con lode in Chitarra Jazz presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Tra le realtà presenti Boutique Tones, una startup specializzata nella creazione di profili di amplificatori, impulse responses e preset per chitarristi, utilizzabili con profiler e modeler come Kemper, Helix e HeadRush. La startup offrirà dimostrazioni e informazioni sui suoi prodotti innovativi. Inoltre, la Scuola di Liuteria Toscana parteciperà con la sua esperienza artigianale, proponendo approfondimenti sulla costruzione e manutenzione delle chitarre.