Prima edizione di Firenze Festival. Musica e solidarietà al Lumiére

Al Teatro Lumiére è tutto pronto per inaugurare la prima edizione del ’Firenze Festival - Musica e solidarietà’, organizzata dall’Associazione Centro Incontri in collaborazione con il compositore Luca Bechelli e Teatro Lumiére. Il festival si svolgerà al Lumiére il 18 (ore 20,45) e il 19 gennaio (ore 16,45). Una gara canora articolata in due serate e aperta a tre categorie: giovanissimi dagli 8 ai 16 anni, junior dai 17 ai 35 anni, e senior dai 36 anni e oltre. Presiederà una giuria d’eccezione e saranno molti i premi assegnati.

"Siamo molto felici di ospitare nel nostro cartellone di stagione la prima edizione del Firenze Festival, gara canora che si articola in due serate – spiega Paola Tanda, direttrice artistica teatro Lumiére –. Tutti i concorrenti selezionati lo scorso 15 dicembre, canteranno in entrambe le sere e avranno anche la possibilità di presentarsi al pubblico con due brani diversi. Interessante sarà ascoltare le differenti categorie presenti: giovanissimi fino ai 16 anni, junior fino ai 35 e senior da i 36 in su. Sono state tante le adesioni, soprattutto over 36 che hanno partecipato alla selezione inviando prima un video appositamente realizzato per l’occasione, in cui si evidenziavano le proprie doti canore, anche con canzoni inedite".

Fiore all’occhiello del contest la giuria. "Presiederà – prosegue Tanda – una giuria d’eccezione come Giovanni Unterberger, musicista e fondatore della prestigiosa scuola Lizard, Raffaele Montanari, produttore discografico, compositore e arrangiatore, Marcello Romeo, cantautore, autore e regista, Mr Zivago, alias Massimo Rastrelli, cantante e chitarrista, Donatella Alamprese, cantante e compositrice ed infine Marco Giacomini, chitarrista".

Tra i tanti premi assegnati, oltre a quello per il primo classificato di ogni categoria, ci saranno premi per il miglior arrangiamento, migliore interpretazione, un premio speciale discografia e molti altri ancora. "Insomma due serate assolutamente da non perdere, vi aspettiamo a teatro numerosi e calorosi" conclude la direttrice del Lumiére.

Maurizio Costanzo