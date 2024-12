Musica, a Firenze arriva la prima edizione del Guitar Day

Firenze, 28 dicembre 2024 – Ci sarà anche Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato, alla prima edizione del Guitar Day, in programma domenica 19 gennaio 2025 nella sede della scuola di musica Demasound (via Reginaldo Giuliani 427) a Firenze. Un appuntamento dedicato agli appassionati, studenti e professionisti della chitarra.

Ideato da Simone Dellisanti, musicista e direttore dell’associazione Demasound, insieme ad Alessio Lottero, esperto del settore e collaboratore della scuola di musica, il Guitar Day ha l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e offrire momenti di confronto e formazione. L’evento include clinic, stand espositivi e incontri con artisti e professionisti del settore.

Tra i protagonisti di questa prima edizione spicca il nome di Giuseppe Scarpato, chitarrista solista e arrangiatore di Edoardo Bennato. Scarpato, noto per le sue performance alla "Notte delle Chitarre" accanto a musicisti del calibro di Maurizio Solieri e Alberto Radius, è anche fondatore degli "Hillside Power Trio" e docente di rock-blues all’Accademia Lizard di Fiesole.

Giuseppe Scarpato

Un altro ospite di rilievo è Luca Gelli, chitarrista e compositore che ha collaborato con i Dirotta su Cuba e che vanta numerosi album all’attivo. Coordinatore nazionale del dipartimento di musica nazz dell’Accademia Lizard, Gelli è anche il fondatore del blog guitarprof.it. Diplomato con lode in chitarra jazz al Conservatorio Cherubini di Firenze, porterà al Guitar Day tutta la sua esperienza.

L’evento vedrà la partecipazione di realtà come Boutique Tones, una startup specializzata nella creazione di profili di amplificatori, impulse responses e preset per chitarristi, ideali per strumenti come Kemper, Helix e HeadRush. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni e scoprire le ultime novità tecnologiche. Presente anche la Scuola di liuteria toscana, che proporrà approfondimenti sulla costruzione e manutenzione delle chitarre, valorizzando l’artigianato locale e la tradizione musicale.

Ogni stanza della sede della Demasound sarà trasformata in uno stand espositivo. Sponsor e fornitori daranno la possibilità di provare i propri prodotti, creando un ambiente dinamico e coinvolgente. Sarà un’occasione unica per esplorare nuove tecnologie, apprendere tecniche avanzate e confrontarsi direttamente con costruttori e professionisti.

L’evento è a numero chiuso: per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 320 6273804 o inviando un’email a [email protected].