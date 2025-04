Giovani e d'ispirazione: il Goldmund Quartet debutta agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 2 aprile 2025 – Sono giovani, ma già ispirano il pubblico internazionale che li segue nelle sale di tutto il mondo. Domenica 6 aprile alle 19, al Teatro Niccolini debutta finalmente agli Amici della Musica di Firenze, il formidabile Goldmund Quartet, che suonerà musiche di Finzi, Haydn e Grieg.

Vincitore del prestigioso Concorso Internazionale per Quartetti d’Archi della Wigmore Hall e del Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne nel 2018, oltre che di numerosi altri riconoscimenti internazionali, il Goldmund Quartet è noto per la sua introspezione, l’intonazione incredibilmente raffinata e le frasi curate fin nei minimi dettagli e per questo è oggi considerato dalla critica tra i principali quartetti d’archi della nuova generazione. Dal 2019 i quattro musicisti suonano il “Quartetto Paganini” di Antonio Stradivari, fornito dalla Nippon Music Foundation.

Ed è giovane anche la pianista Marie-Ange Nguci. Di ritorno nel cartellone degli Amici della Musica, sabato alle 16, al Teatro della Pergola, eseguirà un programma molto nutrito di brani di Bach/Busoni, Beethoven, Liszt, Ravel, Prokof'ev.

Marie-Ange Nguci si è imposta all’attenzione del pubblico nel 2018 con l’uscita del suo primo disco, En Miroir, per l’etichetta Mirare, che ha ricevuto grandi elogi dalla stampa e l’ambito Choc de Classica.Ha tenuto concerti con molte orchestre prestigiose, sotto la guida di noti direttori, ed ha suonato in sale da concerto come il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro La Fenice di Venezia.