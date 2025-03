Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica

Firenze, 6 marzo 2025 – Si apre un week end di musica ed emozioni. È quello degli Amici della Musica di Firenze, che sabato 8 alla Pergola vedrà sul palco il Belcea String Quartet, e domenica 9 l’ultimo appuntamento in Stagione con “Ritratti” dedicato alla compositrice Roberta Vacca . Sabato 8 marzo l’appuntamento è alle ore 16 al Teatro della Pergola, torna in Stagione il Belcea String Quartet. Quartetto d'archi dalle straordinarie doti tecniche ed interpretative, proporrà un programma con il Quartetto n. 1 in re minore, op. 7 di Schonberg e il Quartetto n. 14 in do diesis minore, op. 131 di Beethoven. Passione unita a precisione, espressività senza precedenti ed emozione pura sono gli elementi che caratterizzano i concerti del Belcea String Quartet. Con la violinista romena Corina Belcea, il secondo violino Suyeon Kang, di origine coreano-australiana, il violista polacco Krzysztof Chorzelski e il violoncellista francese Antoine Lederlin, quattro diverse provenienze artistiche si incontrano e si uniscono per creare un’eccellenza unica. Ha dichiarato il Quartetto per quanto riguarda il repertorio proposto: “Il programma è una celebrazione del trentesimo anniversario del nostro quartetto, una pietra miliare che abbiamo raggiunto quest’anno. L’op.131 di Beethoven è sempre stato il punto culminante del nostro repertorio, il brano con cui ci identifichiamo maggiormente. In questa composizione, Beethoven raggiunge il cuore dell’espressione musicale forse più direttamente che in qualsiasi altro dei suoi quartetti. Nella nostra mente, è una delle dichiarazioni musicali più complete della Civiltà Occidentale. Abbiamo scelto il Quartetto n.1 di Schonberg per accompagnarlo, poiché lo riteniamo una vera e propria compagna degna dell’op.131 di Beethoven. Beethoven è chiaramente stata l’ispirazione principale di Schönberg nella costruzione della gigantesca e complessa struttura di quest’opera”. Il repertorio del quartetto, oltre ai grandi classici, spesso lascia spazio ad autori contemporanei quali Guillaume Connesson, Joseph Phibbs, Krzysztof Penderecki, Thomas Larcher e Mark-Anthony Turnage. Questi lavori sono realizzati su commissione e in collaborazione con il Belcea Quartet Trust, la fondazione creata dall’ensemble con lo scopo di continuare ad ampliare la letteratura per quartetto d’archi. Il Belcea è, inoltre, molto attivo nel supportare i giovani quartetti attraverso sessioni di coaching intensive, con l’intento di tramandare l’esperienza da loro stessi acquisita da Amadeus Quartet e Alban Berg Quartet, che sono stati loro mentori. Domenica 9 marzo, ore 18.30, al MAD - Murate Art District, si conclude il ciclo "Ritratti" con un concerto dedicato alla musica di Roberta Vacca. La formula di “Ritratti” ha previsto quattro concerti con protagonisti altrettanti compositori in attività, ciascuno dei quali ha avuto carta bianca per impaginare un programma cameristico, partendo dalla scelta di propri lavori da mettere in dialogo con opere del passato e di altri autori. Pianista e compositrice, Roberta Vacca è vincitrice di numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, è compositrice residente presso la Mac Dowell Colony (U.S.A.), presso la Fondazione per le Lettere e per le Arti di Bogliasco e presso la Residenza d’Artista “Le Ville Matte”. I suoi lavori sono pubblicati da Ars Publica, Twilight, MEP e RAI. Con lei sul palco ci saranno Rosaria Angotti (soprano), Alessandro Mastracci (violoncello) e Laura Sebastiani (pianoforte), per un programma che associa, alle sue composizioni, musiche di Bach, Castelnuovo-Tedesco, Beethoven e Schumann. Biglietto intero posto unico 15euro, ridotto 13 euro. Maurizio Costanzo