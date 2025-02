Amici della Musica di Firenze: torna Anna Fedorova, la pianista da 40 milioni di visualizzazioni

Firenze, 26 febbraio 2025 – Ha superato i 40 milioni di visualizzazioni su YouTube con la sua registrazione in diretta del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. La pianista Anna Fedorova che, fin da bambina, ha dimostrato un’innata maturità musicale e sorprendenti capacità tecniche, torna agli Amici della Musica di Firenze. Appuntamento sabato primo marzo, alle 16, al Teatro della Pergola.

"Nel mio recital presento una raccolta di brani che hanno un significato molto profondo per me - ha dichiarato-. La Sonata Appassionata di Beethoven, che suono fin dall’adolescenza, è una delle mie preferite. I Notturni di Chopin, tra mistero e luminosità, offrono un contrasto perfetto, mentre il Carnaval di Schumann, con i suoi ritratti musicali e la celebrazione dello spirito libero, si lega all’ispirazione che mi ha portata alla fondazione della Davidsbündler Music Academy all’Aia, assieme a mio marito. Il recital si apre con The Messenger di Silvestrov, un brano carico di emozione e speranza, nato da un’esperienza di lutto e percepito come un messaggio dall’aldilà. È un programma che esplora intensamente la forza interiore, l’immaginazione e la connessione tra passato e presente”.

Domenica 2 marzo, alle 19, al Teatro Niccolini, un altro atteso ritorno nella stagione degli Amici: il Trio di Parma con un concerto interamente dedicato a Franz Schubert. Il gruppo si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” di Parma ed è oggi una delle più autorevoli formazioni italiane in attività. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi grazie alle affermazioni, fra le altre, al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze. Inoltre, nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.