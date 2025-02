Caterina Medici, “strega famosa”, è di scena agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 12 febbraio 2025 – Tremate, tremate, le streghe son tornate! Caterina Medici, da non confondersi con la regina madre di Francia, sarà ricordata, domenica 16, alle 19, al Teatro Niccolini, nell'affresco sonoro per sette musicisti performer “Impurissima foemina- Storia di Caterina Medici abbruciata viva in Milano come strega famosa”. Lo spettacolo fa parte del ciclo Musica &…, pensato dal direttore artistico Andrea Lucchesini all’interno della stagione degli Amici della Musica di Firenze. È un concerto in cui, in un delicato equilibrio tra il linguaggio della tradizione popolare e quello contemporaneo, Ars Ludi (percussioni e azione scenica) e Faraualla (voci e azione scenica) fondono le originali sonorità del loro repertorio per narrare la storia di grande forza emotiva di una delle ultime streghe mandate al rogo dall’Inquisizione.

Ma il fine settimana degli Amici della Musica si apre sabato 15 alle 16, al Teatro della Pergola con uno dei più valenti violinisti del nostro tempo, Frank Peter Zimmermann, apprezzato per musicalità, brillantezza ed intelligenza esecutiva, in duo con il pianista Dmytro Choni, vincitore della medaglia di bronzo del 16° Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn nel 2022. I due musicisti eseguiranno un programma con musiche di Brahms, Szymanowski, Schubert e Bartók.