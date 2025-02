Firenze, concerto del pianista Leif Ove Andsnes per gli Amici della Musica

Firenze, 6 febbraio 2025 – Due appuntamenti d’eccezione nel ricco cartellone degli Amici della Musica. Sabato 8 febbraio, alle ore 16, al Teatro della Pergola, torna in Stagione il pianista norvegese Leif Ove Andsnes, con musiche di Grieg, Chopin, Janácek. Il New York Times lo ha descritto come “un pianista dotato di eleganza, energia e capacità magistrali”, mentre il Wall Street Journal lo ha definito “uno dei musicisti più talentuosi della sua generazione”. Grazie alla sua grandiosa tecnica e alle penetranti interpretazioni, ha riscosso consensi in tutto il mondo suonando nelle principali sale da concerto e con le orchestre più importanti, dando luogo al contempo a una discografia apprezzata e ampia. Grande amante della musica da camera, Leif Ove Andsnes è fondatore e direttore del Rosendal Chamber Music Festival, è stato co-direttore artistico del Risor Festival of Chamber Music per quasi due decenni e, nel 2012, è stato direttore musicale dell’Ojai Music Festival in California. È stato inserito nella Hall of Fame da Gramophone nel luglio 2013 ed ha ricevuto dottorati onorari dalla Juilliard School di New York e dalle Università norvegesi di Bergen e Oslo.Tra i suoni più recenti successi, nella stagione 2023/2024, si segnala l’esecuzione del Concerto ‘L’Imperatore’ di Beethoven in tre continenti: in America con la New York Philharmonic diretta da Jaap van Zweden e la New World Symphony diretta da Michael Tilson Thomas, in un tour giapponese con la NHK Symphony e Herbert Blomstedt, in Europa nei concerti di apertura di stagione con l’Orchestra Nazionale Belga, in tournée con l’Orchestre National des Pays de la Loire e la Gothenburg Symphony, e con Thomas Sondergård alla guida della London Symphony Orchestra (LSO). Domenica 9 febbraio, ore 19.00, al Teatro Niccolini, si esibirà invece in concerto l'Ensemble Micrologus. Sono stati tra i primi gruppi a contribuire alla riscoperta della musica medievale e dello spirito con cui fare questa musica oggi e festeggiano nel 2024 il loro quarantesimo compleanno. Presenteranno il programma “O tiempo bono” - Musica a Napoli dal Regno d’Aragona ai primi Viceré di Spagna (1480-1540). La ricerca delle fonti, le indagini storiche, paleografiche, organologiche ed iconografiche (che hanno permesso, in certi casi, di ricostruire strumenti musicali unici), lo studio e la comparazione dell’etnomusicologia sono alla base del lavoro dell’ensemble Micrologus. Innumerevoli sono i premi discografici vinti dall’Ensemble nei decenni, così come le sale prestigiose dove si sono esibiti in tutto il mondo. L’attività prosegue oggi attraverso sempre nuove riscoperte, proposte, concerti, masterclass presso il Centro Studi Adolfo Broegg di Spello e dall’estate 2024 con il primo festival di musica medievale ad Assisi “DeMusicAssisi”, organizzato da Micrologus stesso con la partecipazione dei massimi complessi a livello mondiale. Ha commentato Patrizia Bovi, canto, arpa e fondatrice dei Micrologus: “I testi e gli stili del repertorio che abbiamo scelto per il concerto riflettono l’atmosfera autenticamente internazionale che si respirava nella Napoli dalla seconda metà del ‘400 fino all’arrivo dei Viceré intorno al 1503 che riportò Napoli sotto il controllo della corona di Spagna con conseguente trasferimento della sede principale del Regno a Valencia. Questo spettacolo vuole raccontare proprio questa transizione: il passaggio di secolo a Napoli, un momento storico che cambia le sorti della città e del regno ma anche il passaggio dalle forme musicali più antiche del ‘400 alla nuova moda della frottola e della villanesca alla napolitana della prima metà del ‘500.” Proseguono anche i concerti fuori Firenze degli Amici della Musica, in collaborazione con il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00, presso il Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi di Figline e Incisa Valdarno, si esibirà in concerto la pianista Federica Bortoluzzi, con musiche di Brahms e Schumann. Nata a Milano in una famiglia di musicisti, Federica Bortoluzzi si è affermata giovanissima nel panorama concertistico, svolgendo un'intensa attività sia in Italia che all’estero. I biglietti per la Stagione Concertistica degli Amici della Musica sono in vendita online su www.amicimusicafirenze.it, su www.vivaticket.it, presso la sede degli Amici della Musica in via Pier Capponi 41 (Firenze) e presso i punti vendita Vivaticket.