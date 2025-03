Firenze, tutto Chopin nel concerto degli Amici della Musica

Firenze, 19 marzo 2025 - Il 22 marzo, alle ore 16, al Teatro della Pergola, torna in concerto nella stagione degli Amici della Musica di Firenze la pianista Yulianna Avdeeva, dopo il successo del suo debutto del 2022. Il programma sarà interamente dedicato a Chopin, con Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore op. 61, Barcarola in fa diesis maggiore op. 60, Preludio in do diesis minore op. 45, Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39, Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22, 3 Mazurche op. 59, Sonata n. 3 in si minore, op. 58. Yulianna Avdeeva ha trionfato nel 2010 al Concorso Chopin, dove ha vinto il Primo Premio con, secondo The Telegraph, un “modo dettagliato di suonare che corrisponde a quello di Chopin”. Pianista dal temperamento e dal virtuosismo ardenti, Avdeeva suona con potenza, convinzione e sensibilità, conquistando il pubblico di tutto il mondo. "Ho dedicato quasi un anno intero allo studio approfondito di Chopin" - ha dichiarato. "Ho letto gli scritti di George Sand, osservato i dipinti di Eugène Delacroix e studiato la musica dei suoi contemporanei, cercando di entrare nel suo mondo. Ho sviluppato una visione molto personale della sua opera e, forse, anche della sua personalità. Per me, Chopin parla direttamente all’anima: la sua musica è pura, attraversa tutta la gamma delle emozioni umane". Tra gli impegni della pianista nella stagione 2024/2025, figurano concerti con la Minnesota Orchestra diretta da Robert Treviño, l’Orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Markus Poschner, nonché collaborazioni con la Baroque Orchestra, l’Aarhus Symphony Orchestra, la Basel Chamber Orchestra, il Musikkollegium Winterthur, la Sinfónica de Galicia e l’Orchestre des Pays de la Loire. Inoltre, sarà in tour con la NHK Orchestra in Giappone e si esibirà in prestigiose sale da concerto, tra cui il Konzerthaus Dortmund, Carnegie Hall, Brucknerhaus Linz, Pierre Boulez Saal di Berlino e Gewandhaus di Lipsia. Yulianna Avdeeva ha suonato con numerose orchestre di spicco in Europa e negli Stati Uniti, tra cui la Berlin e Frankfurt Radio Symphony Orchestra, la Royal Stockholm Philharmonic, la London Philharmonic, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Czech Philharmonic, la Kremerata Baltica, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Los Angeles Philharmonic e la Montreal Symphony. Ha collaborato con direttori di fama mondiale, tra cui Manfred Honeck, Sir Mark Elder, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Tugan Sokhiev, Santu-Matias Rouvali, Robert Treviño, Juraj Valcuha, Marek Janowski, Vasily Petrenko e Vladimir Jurowski. Gli appassionati di pianoforte di tutto il mondo seguono con entusiasmo il suo progetto di streaming educativo online, l’#AvdeevaBachProject, lanciato durante il lockdown e che ha superato il mezzo milione di visualizzazioni.