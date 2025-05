Fondazione Architetti Firenze, il 14 maggio una visita guidata al Giunti Odeon

Firenze, 12 maggio 2025 - Mercoledì 14 maggio prossimo, dalle 16 alle 18, Fondazione Architetti Firenze organizza una visita al Giunti Odeon con la guida degli architetti André e Oscar Benaim, autori del recente restauro e del progetto d’interni e di riuso dell’ex teatro-cinema: attraverso il loro racconto diretto, si potranno approfondire le sfide affrontate, le scelte progettuali e gli elementi che hanno guidato la trasformazione di questo luogo emblematico.

Situato nel cuore di Firenze, in un edificio prospiciente Palazzo Strozzi, il Giunti Odeon è uno dei rari esempi di grande teatro in stile liberty in Italia. Il progetto architettonico originario, firmato da Adolfo Coppedè, venne ripreso e completato dopo la Prima Guerra Mondiale da Marcello Piacentini con Ghino Venturi, e si distingue per la sala decorata, la cupola centrale e le facciate in pietra che richiamano il Rinascimento fiorentino. Sottoposto a tutela del Ministero della Cultura, l’Odeon è stato oggetto di un intervento che ha conservato e valorizzato le sue caratteristiche originarie – le decorazioni, la cupola, le fontane e le opere d’arte – rendendolo accessibile e funzionale a una nuova destinazione d’uso.

Lo spazio inclinato della platea è stato ripensato per ospitare le librerie, rimuovendo barriere architettoniche e introducendo nuovi impianti integrati sotto il palcoscenico e nei vani tecnici esistenti. Il progetto di restauro per il Giunti Odeon realizzato dallo Studio di Architettura Benaim è stato insignito del primo premio nella sezione Restauro e Recupero del Premio Architettura Toscana 2024. Le iscrizioni all'itinerario chiudono il 13 maggio 2025 ore 23:30. Posti disponibili limitati. La partecipazione all'itinerario è aperta a tutte le persone interessate. Valido per il rilascio di 2 Cfp per architetti, partecipando all'itinerario per l'intera durata. La Fondazione Architetti Firenze è stata costituita dall’Ordine degli Architetti di Firenze nel novembre 2012, con lo scopo di promuovere e divulgare attività culturali e di ricerca per l’aggiornamento e l’adeguamento della figura professionale dell’Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni e seminari, promozione e realizzazione di iniziative editoriali, organizzazione di corsi di perfezionamento, istituzione e promozione di premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione di Architetto.