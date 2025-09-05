L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaZanzare, disinfestazione no stop. Trattamenti mirati per tutto il mese
5 set 2025
LISA CIARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Zanzare, disinfestazione no stop. Trattamenti mirati per tutto il mese

Zanzare, disinfestazione no stop. Trattamenti mirati per tutto il mese

Il proliferare degli insetti tenuto sotto controllo dai tecnici di Plures Allia. A ottobre si rivaluterà la situazione

La disinfestazione a cura di Plures Alia riguarda gli spazi pubblici. Nei giardini privati sono stati distribuiti ai proprietari kit antilarvali

La disinfestazione a cura di Plures Alia riguarda gli spazi pubblici. Nei giardini privati sono stati distribuiti ai proprietari kit antilarvali

Per approfondire:

Prosegue per tutto settembre, a Lastra a Signa, il servizio di disinfestazione anti-zanzare, particolarmente numerose nella piana fiorentina. Il mese di ottobre sarà invece valutato in base all’andamento delle condizioni meteorologiche. L’attività, a cura di Plures Alia, è stata avviata a maggio: a oggi sono stati completati tre cicli di trattamento, ciascuno dei quali ha interessato 170 tratti stradali e ha consentito il trattamento, per ogni ciclo, di una media di 3.256 caditoie, riconosciute come i principali focolai di riproduzione delle zanzare nelle aree pubbliche. "Il prodotto utilizzato – spiegano da Alia Plures e dal Comune di Lastra a Signa – è specificamente formulato per il controllo degli stadi larvali delle zanzare. I trattamenti adulticidi "a calendario" non sono infatti consentiti dal Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi nella Regione Toscana ed eventuali interventi di questo tipo devono essere previamente autorizzati dal dipartimento prevenzione dell’Azienda Usl. In seguito a eventuali segnalazioni, Alia può attivare interventi di monitoraggio post-trattamento e, a proposito, sono previsti controlli mirati".

Al di là delle attività su suolo pubblico, resta fondamentale il coinvolgimento dei cittadini. Le aree pubbliche coprono infatti circa il 30% del territorio comunale, mentre l’altro 70% è dato da cortili, terrazze e giardini privati, dove possono facilmente svilupparsi focolai di zanzare. "In molte zone – si legge nella nota del Comune – sono stati individuati focolai attivi non gestiti, collocati in aree private vicine ai giardini pubblici. A proposito a giugno proprio Alia ha effettuato la distribuzione gratuita di kit antilarvali durante i mercati settimanali".

Lisa Ciardi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbientePrevenzione