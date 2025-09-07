Volpaia, il campo trasformato in sintetico

È quasi a fine l’intervento di rifacimento del manto in erba sintetica del campo sportivo di Volpaia, da tempo ammalorato e soggetto a frequenti allagamenti a causa delle difficoltà di drenaggio delle acque. L’intervento di manutenzione straordinaria sostenuto dal Comune per circa 600mila euro prevede lo smaltimento del manto esistente e la sua sostituzione con uno nuovo più performante di quello attuale. Gli operai sono intervenuti anche sugli strati sottostanti e sui sistemi di drenaggio. Sostituite anche porte, panchine e bandierine. Molti degli interventi sono stati predisposti in seguito a verifiche svolte da un tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Dilettanti e permetteranno di avere un campo conforme alle previsioni dei relativi regolamenti.

Ora il Comune è pronto a avviare la procedura di collaudo del sottofondo per far verificare che sia conforme all’omologazione: in questo modo l’impianto sportivo sarà dunque idoneo ad ospitare i campionati Figc-Lnd fino alla serie D e settore giovanile e scolastico. Per il collaudo l’amministrazione ha previsto una spesa di 3.600 euro. Poi mancheranno pochi dettagli e l’impianto del Sesto Calcio 2010 potrà tornare ad accogliere atleti e tifosi.