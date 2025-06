La Gualchiera, i fasti del tessile. E per lo sport tanti begli esempi

Scendi dai ghirigori della collina e t’immetti sostenuto dal vento, che è l’amico della piana e ti sgaruffa i capelli, nelle vie sottostanti alla destra del fiume Bisenzio, da dove il pescivendolo ricavava i pesciolini "di Bisenzio vivi", sostituiti ahimè nel rigoglio industriale dai barbi morenti a pelo d’acqua in nome del cosiddetto giusto profitto. Di questa eredità manufatturiera, che traeva vita dal Bisenzio, è ancor oggi esempio monumentale la Gualchiera, un gioiello di archeologia industriale in corso di recupero anche grazie alla mobilitazione dei cittadini, una tessitura di storie millenarie che custodisce i segreti dell’antico processo produttivo della lana, con macchinari e alberi di trasmissione, alimentati dalla corrente del Bisenzio, grazie a un complesso sistema di canalizzazione delle acque, che coinvolgeva le gore e il Cavalciotto.

Oggi che l’industria tessile s’è illanguidita, a lato del fiume si attestano attività commerciali diverse ed altre a impronta sportiva come il Gispi rugby che unisce sport e divertimento per bambine e bambini a partire dai 3 anni, oltre agli adulti, con i fondamenti dell’amicizia, rispetto, lealtà, spirito di squadra. Educatori esperti, formazione per competere nella vita e nello sport sono i fondamenti della società.

In via di Coiano ha una sua tradizione importante anche il circolo tennis Paolo Ciampi che dispone di 4 campi: 3 in terra rossa e 1 in sintetico, dove si propongono corsi per tutte le età e tutti i livelli. In viale Galilei ha un ruolo tutto particolare il Coiano Santa Lucia, nato nel 2001 dalla fusione di due storiche società dilettantistiche del calcio pratese. Tra le sue fila hanno militato talenti di fama internazionale come il campione del mondo Paolo Rossi, Christian Vieri, Alessandro Diamanti.

L’ottimo presidente Roberto Macrì, che ha raccolto l’eredità di Rodolfo Becheri decano del calcio giovanile pratese, proviene dal mondo del volontariato, una palestra di vita aperta a tutti. La Società svolge la propria attività nell’impianto sportivo "Vittorio Rossi", uno dei più attrezzati e prestigiosi della città, il primo impianto in Toscana e tra i primi in Italia ad essere dotato di un servizio di illuminazione a Led. La società è da sempre con le sue rappresentative, tra le protagoniste dei campionati regionali, grazie a rose ben costruite e all’apporto di tecnici qualificati.

Roberto Baldi