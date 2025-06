Ginnastica, Etruria protagonista

A Rimini sono in corso i campionati nazionali di ginnastica, nell’ambito della rassegna "Ginnastica in Festa 2025". Anche quest’anno, come di consueto, la manifestazione che vede al via in Romagna ginnaste provenienti da tutta Italia ha fatto registrare la partecipazione delle ragazze dell’Etruria (accompagnate dalle rispettive allenatrici). Agoniste giovani, ma che non hanno sin qui sfigurato, riuscendo anzi a piazzarsi sul podio in alcune categorie.

Partendo ad esempio da Rebecca Castiglionesi, la quale è salita sul gradino più alto del podio nell’"all around" (conquistando poi un altro oro al cerchio ed un argento alle clavette nella categoria "J1"). Anna Lucchetti ha agguantato un bronzo alle clavette tra le "A4", mentre Greta Montalto si è piazzata prima alla fune. Emma Paoli, Elisabetta Presi ed Amanda Macchi hanno conquistato il bronzo nell’esercizio di squadra.

Riscontri positivi anche per Serena Fioretti, Mia Biancalani, Cecilia Pakhomova, Ambra Diodato, Anita Paoli, Gaia Cioppi, Diletta Biancaccio e Sofia Villareale. L’obiettivo del club presieduto da Alice Bettini (che proprio poche settimane fa ha raccolto il testimone dalla "storica" presidente Grazia Ciarlitto) resta quello di agevolare la crescita tecnica delle atlete, continuando al tempo stesso ad incrementare il medagliere.